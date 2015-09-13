موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن مهر

به گزرش خبرگزاری مهر، احمد اصغری مهرآبادی با تاکید بر موافقت کميسيون اعتبارات بانک مرکزي با افزايش تسهيلات مسکن مهر، گفت: پارسال شورای پول و اعتبار با افزایش ۵ میلیون تومانی تسهیلات مسکن مهر (از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان) موافقت کرد اما به علت اینکه سقف اعتبارات تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومان ثابت مانده بود، امکان افزایش این تسهیلات برای تمام واحدهای مسکن مهر وجود نداشت و تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی فقط مشمول ۲۷۰ هزار واحد مسکونی شد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد سقف تسهیلات مسکن مهر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد و سقف تسهیلات ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شود.

وی افزود: بعد از نامه وزیر راه و شهرسازی، معاون اول رئیس جمهور نیز از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی خواست تا در جهت تکمیل واحدهای مسکن مهر که تعهد جدی دولت است، افزایش سقف تسهیلات به ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بررسی شود.

مهرآبادی گفت: این مبلغ از محل وصول اقساط مردم قابل تامین است و نیازی به استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی وجود ندارد. از ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر که سهم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در شهرهای بیش از ۲۵ هزار نفر است، هفته پیش ۹۱ هزار و ۵۰۰ واحد به بهره برداری رسید.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ۱۵ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده در شهرهای بیش از ۲۵ هزار نفر استان تهران تا پایان امسال تکمیل و واگذار می‌شود. تعداد واحدهای مسکن مهر استان تهران اعم از شهرهای جدید پرند، پردیس، اندیشه، شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت حدود ۳۳۰ هزار واحد است که غیر از واحدهای مسکن مهر شهرهای بیش از ۲۵ هزار نفر که تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد، ساخت‌ و ساز سایر واحدها با برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۵ کامل خواهد شد.