به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم فوتبال نفت ایران که امروز (دوشنبه) تهران را به مقصد دبی برای برگزاری دیدار با الاهلی امارات در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ترک کردند، ساعت ۱۳:۲۵ و بدون تاخیر وارد فرودگاه این شهر شدند.

حسن روشن، پیشکسوت تیم فوتبال استقلال که از بازیکنان پیشین الاهلی امارات و حریف نفت تهران در لیگ قهرمانان آسیا محسوب می‌شود، به همراه یکی از مسئولان این باشگاه اماراتی در فرودگاه دبی به استقبال نفتی‌ها آمد. احمد ابراهیمی و بهرام میرشیبانی هم که از باشگاه نفت یک روز زودتر به امارات رفته بودند تا کارها را هماهنگ کنند برای استقبال در فرودگاه حاضر شدند.

اعضای تیم نفت پس از ورود به شهر دبی مستقیم به هتل موفنبیک رفتند که اتوبوس تیم را دو ماشین پلیس اسکورت می‌کرد. اعضای تیم قبل از رفتن به اتاق‌های خود ناهار را در رستوران هتل در کنار حسن روشن صرف کردند.

با توجه به برنامه‌ای که کادرفنی برای بازیکنان در نظر گرفته است، ساعت ۱۹:۱۵ به وقت امارات جلسه فنی در هتل برگزار خواهد شد و ساعت ۲۰:۳۰ نیز تمرین برگزار می‌شود.