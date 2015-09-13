کمبود فضای آموزشی و معلم در بروجرد برای سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید ابوالفتحی عصر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان در محل این اداره اظهار داشت: امسال چهار هزار و ۴۲۵ دانش آموز پایه اول ابتدایی و در مجموع ۵۰ هزار دانش آموز در یکم مهر ماه با دو هزار ۳۶ کلاس درس سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.

کمبود فضای آموزشی و معلم در سال تحصیلی

وی افزود: تا کنون ۹۶ درصد دانش آموزان در سامانه ثبت نام کرده اند که چهار درصد مابقی تا اول مهر ماه امسال نیز ثبت نام می کنند.

ابوالفتحی ادامه داد: در سال تحصیلی گذشته ۱۴۴ مدرسه را رنگ آمیزی کرده و ۵۴ آموزشگاه را تعمیر و تجهیز کرده ایم.

وی با بیان اینکه در زمان بازگشایی مدارس با کمبود فضای آموزشی و معلم به ویژه در مقطع ابتدایی مواجه هستیم، تصریح کرد:در سال گذشته حدود ۲۱۳ معلم کم داشتیم که امسال با رایزنی های انجام شده این تعداد به ۱۲۹ نفر در زمان بازگشایی مدارس کاهش یافته است.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد افزود: برای برون رفت از این مشکل تصمیم گرفته ایم مدارس حاشیه ای و روستایی را به غیر انتفاعی واگذار کنیم که این امر نیز بسیار سخت است چرا که واگذاری و کنترل مدارس کار مشکلی است.

توزیع صبحانه بین دانش آموزان بروجردی در روز اول سال تحصیلی

شهردار بروجرد نیز در این جلسه ادامه داد: همچون سال تحصیلی گذشته امسال نیز سعی می کنیم ۵ هزار صبحانه در اولین روز از بازگشایی مدارس را در بین دانش آموزان تقسیم کنیم.

منوچهر یوسفی افزود: همچنین در بخش انجام وظایف در قبال آموزش و پرورش و دانش آموزان نهایت تلاش را خواهیم داشت و در زمان بازگشایی مدارس همانند سالهای گذشته و انجام پروژه مهر از همکاری با آموزش و پرورش استقبال خواهیم کرد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد نیز با اشاره به فرافکنی برخی از رسانه ها در خصوص درج اخبارنادرست، ادامه داد: در زمینه انتخابات پیش رو با هیچ کس مدارا نمی کنیم زیرا انتخابات و رای مردم حق الناس است.

اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بازسازی اردوگاه دانش آموزی بروجرد

وی با بیان اینکه انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: در برگزاری انتخابات فرمانداری به عنوان داور عمل خواهد کرد و باید به این نکته توجه داشته باشیم که برگزاری انتخاباتی سالم حق مردم است چرا که مردم حق دارند نماینده خودشان را انتخاب کنند.

مسلم پورقاسمیان تصریح کرد: وظیفه مسئولین حراست کامل از تک تک رای مردم است و وظیفه خبرنگاران اطلاع رسانی صحیح مسائل به گوش مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر،اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بازسازی اردوگاه فیال بروجرد، ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه مصلی نژاد، واگذاری زمین برای ساخت مجتمع تجاری فرهنگی، پرداخت پنج درصدی شهرداری به آموزش و پرورش، تعیین تکلیف ۳۰ هزار متر زمین هنرستان چرخکار و برگزاری مراسم بازگشایی مدارس و ... از دیگر دستور کارهای این جلسه بود.