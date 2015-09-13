عظمت اصفهان در ساخت و سازهای شهری نمایان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر یکشنبه در نخستین جلسه کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق اصفهان اظهار داشت: مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را دهه تثبیت تمدن نوین اسلامی نام‌‌گذاری کردند اما برای ساخت تمدن نوین اسلامی، نیازمند ابزار نوین هستیم.

وی با اشاره به اینکه اصفهان سابقه، تاریخ و هویت مناسب دارد اما این هویت نیازمند پردازش و بازنگری است، بیان داشت: اصفهان به دلیل ریشه عمیق تاریخی دو شخصیت دارد که یکی روح و دیگری کالبد آن است و متاسفانه در بحث گردشگری فعلی، تنها به ظاهر توجه می‌‌شود اما باید باورها و ارزش‌‌ها را به گردشگران نشان دهیم.

شهردار اصفهان به مراحل طی شده برای ثبت برند شهری اشاره کرد و گفت: کلیات برند شهری اصفهان پذیرفته شده و به صورت مجزا برای ‌شهروندان داخلی و مسافران خارجی دو برند تعریف می‌شود.

وی از پیگیری اتاق بازرگانی اصفهان در ثبت برند شهری اضافه کرد: کار ارزشمندی شروع شده که بر اساس آن شناسنامه اصفهان قابل عرضه است.

جمالی‌نژاد ادامه داد: برند شهری خود را به سرعت در بحث گردشگری نشان خواهد داد چراکه اصفهان یک شهر بزرگ است و باید تعریفی جامع از آن ارایه کرد؛ از همین رو، اصفهان را شهری دانش‌محور تعریف کرده‌‌ایم و اگر قرار است آینده گردشگری اصفهان روشن باشد باید زاویه‌‌ای جدید باز شود.

جمالی‌نژاد با انتقاد از رویکرد فعلی در بخش گردشگری تصریح کرد: همیشه تنها کاربری‌‌های فیزیکی استان را به گردشگران نشان داده‌‌ایم اما شاخص‌های معنوی معرفی نشده‌‌اند که پتانسیل بالایی دارند.

وی افزود: اگر مسافری به اصفهان آمد دلیلی ندارد یک ساعته میدان امام (ره) را ببیند و باید با کار خلاقانه ضریب ماندگاری گردشگر را زیاد کنیم.

شهردار اصفهان خطاب به اعضای کمیسیون گردشگری اتاق اصفهان گفت: نگاهی نو در این کمیسیون ایجاد کنید تا میراث معنوی، آداب و رسوم و ناشناخته‌‌های شهر به دیگران معرفی شود، زیرا ایران جزیره امن منطقه است و همه گردشگران مقصد مصر و سوریه می‌توانند به ایران و اصفهان متمایل شوند از همین رو در تراکم بالای حضور خارجی‌‌ها در پساتحریم بایستی بیشترین استفاده را ببریم.

جمالی‌نژاد با گلایه از وضعیت معماری در اصفهان، تاکید کرد: عظمت اصفهان بسیار بزرگ است و متاسفانه این بزرگی در ساخت و سازها بروز نکرده است، بنده پشتیبان ساخت و ساز و خصوصا انبوه‌‌سازی در اصفهان هستم اما دنبال تصدی‌‌گری نیستم؛ ضمنا با صراحت می‌گویم شهرداری تمام قد پشتیبان تمام پیشنهادات حوزه گردشگری خواهد بود.