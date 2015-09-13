به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، فرزین حق پرست با بیان این خبر افزود: امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی یک هزار نگاتیو شیشه‌ای موجود در موزه قاجار تبریز را مرمت و ساماندهی می کند.

وی تصریح کرد: در این پروژه مرمتی ضمن مستند سازی مقدماتی، پاکسازی سطحی، آسیب شناسی نیز صورت می گیرد و نگاتیوها پس از پاکسازی به صورت طبقه بندی شده در مخزن موزه قاجار نگهداری خواهد شد.

حق پرست در ادامه مدت زمان پیش بینی شده برای انجام این پروژه فرهنگی، هنری و مرمتی را شش ماه دانست و گفت: اسناد تصویری یکی از ارزشمندترین میراث فرهنگی هر ملت و قومی است وعکس ها بازتابی از شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه در برهه های مختلف تاریخی است، از این رو این مجموعه نگاتیوهای شیشه ای در صورت ساماندهی و مرمت و طبقه بندی می توان به عنوان یک منبع پژوهشی مورد استفاده علاقه مندان و تاریخ پژوهان قرار گیرد.