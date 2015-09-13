به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز یکشنبه در پنجمین دیدار رقابت های جام جهانی برابر تیم ملی روسیه شکست خورد. این باخت در حالی رقم خورد که تیم ایران در یکسال اخیر پنج بار روسیه را شکست داده بود.

اسلویودان کواچ در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: به خاطر این پیروزی به روسیه تبریک می گویم. آنها خیلی خوب بازی کردند. فکر می کنم آنها در ست نخست خیلی خوب بازی کردند و ما به خاطر اشتباهات بزرگی که داشتیم شکست خوردیم.

وی افزود: باید دست از اشتباه کردن برداریم. اما نباید فراموش کنیم که نیاز به مبارزه داریم. لحظاتی در بازی هستند که تیم ما خیلی بد بازی می کند.