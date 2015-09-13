  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۴۱

سرمربی تیم ملی روسیه:

دومین برد ما از هفت دیدار برابر ایران بود/ به این برد نیاز داشتیم

دومین برد ما از هفت دیدار برابر ایران بود/ به این برد نیاز داشتیم

ولادیمیر آلکنو گفت تیم تحت رهبری وی به پیروزی مقابل تیم ملی والیبال ایران نیاز داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال روسیه امروز یکشنبه موفق شد با نتیجه سه بر صفر از سد ایران در رقابتهای جهانی والیبال در ژاپن بگذرد.

ولادیمیر آلکنو در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: ما به این پیروزی نیاز داشتیم. قبل از این مسابقه هفت بار با ایران بازی کرده بودیم و این دومین پیروزی ما مقابل این تیم بود.

سرمربی روسیه افزود: بازی با ایران واقعا دشوار است. اما ما نشان دادیم که می‏‎توانیم بهترین عملکرد خودمان را به نمایش بگذاریم.

دیمیتری موزرسکی، کاپیتان تیم والیبال روسیه، هم گفت: بازی با ایران مسابقه بزرگی بود. ما قبل از حضور در این رقابتها با این تیم در مسکو دیدار دوستانه برگزار کردیم که این امر به آمادگی تیممان کمک کرد.

 

کد مطلب 2914705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها