دومین برد ما از هفت دیدار برابر ایران بود/ به این برد نیاز داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال روسیه امروز یکشنبه موفق شد با نتیجه سه بر صفر از سد ایران در رقابتهای جهانی والیبال در ژاپن بگذرد.

ولادیمیر آلکنو در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: ما به این پیروزی نیاز داشتیم. قبل از این مسابقه هفت بار با ایران بازی کرده بودیم و این دومین پیروزی ما مقابل این تیم بود.

سرمربی روسیه افزود: بازی با ایران واقعا دشوار است. اما ما نشان دادیم که می‏‎توانیم بهترین عملکرد خودمان را به نمایش بگذاریم.

دیمیتری موزرسکی، کاپیتان تیم والیبال روسیه، هم گفت: بازی با ایران مسابقه بزرگی بود. ما قبل از حضور در این رقابتها با این تیم در مسکو دیدار دوستانه برگزار کردیم که این امر به آمادگی تیممان کمک کرد.