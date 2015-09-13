سپاهان جوان به دنبال جبران شکست هفته نخست

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور، از هفته گذشته با برگزاری چندین دیدار برگزار شد و تیم سپاهان به عنوان یکی از دو نماینده استان اصفهان، در این مسابقات حضور دارد.

طلایی‌پوشان اصفهان در مرحله گروهی با تیم‌های پاس همدان، نفت و گاز گچساران، هلدینگ خلیج فارس بهبهان و مس کرمان بازی می‌کنند و به دنبال آن هستند که با استفاده از بازیکنان جوان خود، عملکرد خوبی در مسابقات لیگ برتر داشته باشند.

رحیمی‌زاده، بازیکن سابق سپاهان فصل گذشته در لباس طلایی‌پوشان با لیگ برتر خداحافظی کرد و امسال به دنبال آن است که از بازیکنان جوان خود در لیگ برتر استفاده کند.

در ترکیب تیم سپاهان بسیاری از بازیکنان جوان به میدان می‌روند و این بازیکنان در هفته نخست لیگ برتر نیز درخشش ویژه‌ای از خود به نمایش گذاشته‌اند.

در ترکیب سپاهان امسال تنها جلال کیانی، که یک بازیکن ملی‌پوش به شمار می‌رود و در کنار آن، سایر بازیکنان جوان تیم اصفهانی بازی می‌کنند.

سپاهان از ساعت 17 روز دوشنبه در شرایطی به مصاف تیم هلدینگ خلیج فارس می‌رود که به خوبی با اهمیت این مسابقه آشنایی دارد.

تیم اصفهانی در هفته نخست لیگ برتر در شرایطی مقابل مس کرمان شکست خورد که بسیاری این شکست را ناباورانه عنوان کردند اما طلایی‌پوشان همچنان به کسب پیروزی امیدوار هستند.

سپاهان بدون امتیاز به مصاف تیمی می‌رود که در هفته نخست لیگ برتر توانسته به پیروزی برسد و با توجه به انگیزه و روحیه خود، به دنبال کسب برتری مقابل نماینده پرافتخار اصفهان خواهد بود.

شاگردان رحیمی‌زاده در هفته دوم لیگ برتر اگرچه کار دشواری دارند اما باید برای بهبود شرایط خود در مرحله گروهی، مقابل تیم هلدینگ خلیج فارس به پیروزی برسند.