افزایش ۵۰ درصدی بهای خدمات پسماند/ پول تهران در پایتخت هزینه شود

ابوالفضل قناعتی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در خصوص جزئیات جلسه روز یکشنبه به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز در خصوص بهای خدمات پسماند تصمیم گیری شد و اعضای شورا با افزایش ۵۰ درصدی آن موافق کردند. پیشنهاد شهرداری افزایش ۱۳۰ درصدی بود که مورد موافقت شورا قرار نگرفت.

وی با اشاره به تصمیم گیری در خصوص ادامه کمک شهرداری به بازسازی خرمشهر گفت: بیشتر اعضا با ادامه این کمک ها به خرمشهر موافق بودند اما به اعتقاد من پول تهران باید در خود شهر تهران هزینه شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر شهرداری تهران بودجه دارد که به بازسازی خرمشهر کمک کند بهتر است ابتدا پل جوادیه را تکمیل کند که عدم تکمیل این پل سبب شده این منطقه سالها تبدیل به جزیره شود و اهالی آنجا مسیری که چند سال پیش برای رسیدن به پارک شهر طی نیم ساعت طی می کردند حالا باید یک ساعت و نیم طی کنند.

قناعتی ادامه داد: اگر شهرداری پول دارد خطوط مترو را توسعه دهد یا گرمخانه مشیریه را ساماندهی کند که سبب شده اعتیاد در این منطقه افزایش یابد یا باغات تهران را که به دلیل کمبود نقدینگی تملک نمی کند را خریداری کند.

وی اضافه کرد: کمک نمادین به خرمشهر کار درستی بود اما ادامه این روند نادرست است. ما دولت داریم و این حمایت ها وظیفه دولت است نه مدیریت شهری تهران.