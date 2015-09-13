پروانه نمایش و مجوز ساخت ۶ فیلم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی در تازه ترین جلسه خود، برای ۲ فیلم «متولد ۶۵» به تهیه کنندگی محمد مهدی عسگرپور و کارگردانی مجید توکلی و نویسندگی مشترک مجید توکلی و جمیله دارالشفایی با موضوع بی اخلاقی و تبعات آن و «دلتا ایکس» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی علیرضا امینی با موضوع سوءظن مجوز صادر کرد.

همچنین شورای صدور پروانه ساخت نیز با تولید ۴ فیلمنامه موافقت کرد.

بر همین اساس فیلمنامه های «مرگ برکه» به تهیه کنندگی رویا شریف و کارگردانی علی کلانتری و نویسندگی مشترک علی رستگار، علی کلانتری و امیر مهران با موضوع مرگ و زندگی، «گروه آلما» به تهیه کنندگی محمدرضا محمدی و کارگردانی و نویسندگی عباس مرادیان با موضوع موسیقی، «پنجاه کیلو آلبالو» به تهیه کنندگی مصطفی شایسته و به کارگردانی مانی حقیقی و نویسندگی مشترک فرهاد توحیدی و مانی حقیقی با موضوع انگاره عشق و مهاجرت نزد جوانان و «شب به خیر تهران» به تهیه کنندگی حسن امجدی مقدم و کارگردانی و نویسندگی پیام زین العابدینی با موضوع زندگی و امید، موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را دریافت کردند.