  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۲۹

واکنش پادشاه اردن به هتک حرمت صهیونیستها به مسجدالاقصی

واکنش پادشاه اردن به هتک حرمت صهیونیستها به مسجدالاقصی

«عبدالله دوم» پادشاه اردن در سخنانی تأکید کرد که اقدامات یک جانبه علیه مسجدالاقصی، به هویت عربی ـ اسلامی این مسجد مقدس را خدشه وارد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عبدالله دوم» پادشاه اردن امروز یکشنبه به یورش نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه گفت: اقدامات یک جانبه علیه مسجدالاقصی به هویت اسلامی ـ عربی این مسجد مقدس خدشه وارد می کند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم حل عادلانه مسأله فلسطین، اظهار داشت: عدم حل عادلانه مسأله فلسطین همواره موجب عدم ثبات در منطقه بوده و خواهد بود.

عبدالله دوم همچنین ازسرگیری مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و تل آویو را ضروری دانست.

گفتنی است، نظامیان صهیونیست بامداد امروز به مسجدالاقصی یورش بردند که به دنبال آن، درگیری های شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی اتفاق افتاد و تاکنون دهها شهروند فلسطینی زخمی شده اند.

گفته می شود برخی از بخش های مسجدالاقصی به آتش کشیده شده است.

العهد نیز گزارش داد که در جریان درگیری های مسجد الاقصی دو نظامی صهیونیست زخمی شده اند.

بر اساس آخرین خبرها تمامی درهای مسجدالاقصی به روی نمازگزاران بسته شده اند. 

کد مطلب 2914716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها