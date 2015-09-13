به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ناصر جوده» وزیر خارجه اردن امروز یکشنبه از هتک حرمت نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی و یورش آنها به این مسجد به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: امان در مقابل هرگونه اقدام هتاکانه علیه مسجدالاقصی خواهد ایستاد.

وزیر خارجه اردن که در جریان نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب سخن می گفت همچنین تأکید کرد: تروریسم، پدیده است که در حال گسترش در منطقه است و از میان بردن آن مستلزم همکاری های منطقه است.

جوده در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به بحران سوریه اشاره و اظهار داشت: امان خواستار حل سیاسی بحران سوریه بر اساس مفاد بیانیه ژنو۱ است.

گفتنی است، نظامیان صهیونیست بامداد امروز به مسجدالاقصی یورش بردند که به دنبال آن، درگیری های شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی اتفاق افتاد و تاکنون دهها شهروند فلسطینی زخمی شده اند.

گفته می شود برخی از بخش های مسجدالاقصی به آتش کشیده شده است.

العهد نیز گزارش داد که در جریان درگیری های مسجد الاقصی دو نظامی صهیونیست زخمی شده اند.

بر اساس آخرین خبرها تمامی درهای مسجدالاقصی به روی نمازگزاران بسته شده اند.

مردم فلسطین نیز در اعتراض به یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی، در نزدیکی گذرگاه «قلندیا» تظاهرات گسترده برپا کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی خواستار توقف هتک حرمت های سریالی به مسجدالاقصی شدند.

منابع عربی اعلام کردند که فلسطینیان در اعتراض به هتک حرمت به مسجدالاقصی به یک اتوبوس حامل شهرک نشینان صهیونیست در بیت المقدس سنگ پرتاب کردند.

صهیونیست ها پیش از عقب نشینی کامل از مسجدالاقصی اقدام به تخریب بخش های وسیعی از این مسجد کردند.