به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه فشفشه سازی بروجن ظهر امروز شنبه دچار حریق شد که پس از چند ساعت تلاش ماموران اطفا حریق آتش مهار شد.

این کارخانه برای دومین سال است که دچار حریق می شود و سال گذشته نیز این کارخانه آتش گرفته و خسارت های فراوانی به کارخانه وارد شده بود.

سطح آتش سوزی امسال این کارخانه بسیار گسترده تر از سال گذشته بود و کل کارخانه دچار حریق شد.

آتش سوزی تلفات جانی نداشت

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: آتش سوزی کارخانه فشفشه سازی بروجن با حضور امدادگران جمعیت هلال احمر و ماموران آتش نشانی سطح شهرستان بروجن مهار شد.

آرش شیرانی عنوان کرد: با توجه به اینکه مواد اشتعال زای بسیاری در کارخانه وجود داشت، سطح آتش سوزی بسیار گسترده بود و به علت خطر انتقال آتش به واحد های دیگر صنعتی شهرک صنعتی بروجن، خودرو های آتش نشانی سطح شهرستان به منطقه اعزام شدند.

وی گفت: این آتش سوزی هم اکنون مهار شد و علت آتش سوزی در دست برسی است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بروجن عنوان کرد: خوشبخاته این آتش سوزی تلفات جانی نداشت و تنها یکی از ماموران آتش نشانی آسیب دید که به بیمارستان انتقال داده شد.

شیرانی اذعان داشت: از هلال احمر شهرستان پنج اکیپ شامل ۲۲ نفر امداد گر در اطفای آتش فعالیت داشتند.

۱۵ دستگاه خودرو آتش نشانی در اطفای حریق کارخانه فشفشه سازی بروجن فعالیت داشتند

مدیر مرکز آتش نشانی شهر بروجن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۵ دستگاه خودرو آتش نشانی در اطفا آتش کارخانه فشفشه سازی بروجن فعالیت داشتند.

اسماعیل یزدانی عنوان کرد: این کارخانه به علت وجود مواد آتش زا و فعالیت آن در این حوزه دچار حریق شد که با تلاش ماموران اطفا حریق آتش این کارخانه مهار شد.

وی ادامه داد: وضعیت مامور آتش نشانی مصدوم در این عملیات اطفا حریق خوب گزارش شده است.