زمان برگزاری جشنواره فیلم «یاس» تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين دوره از جشنواره قرار بود از تاریخ اول تا ششم مهر ماه سال جاری در رامسر برگزار شود ولی با هدف ایجاد شرایط مناسب تر برای برگزاری این رویداد سینمایی در استان و به دليل آماده ‌سازي شهرهای برگزاركننده و ميزباني مناسب و با شکوه از هنرمندان و اهالی سینما زمان برگزاری جشنواره به هفته دوم مهر ماه موکول شد.

همچنین نداشتن همپوشانی زمان برگزاری این جشنواره با جشنواره فیلم های نوجوانان همدان و بهره مندی جامعه سینمایی و رسانه ای از این دو رویداد سینمایی از دیگر دلایل این تغییر بود.

سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم ویدیویی یاس از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ مهر ماه سال جاری و به دبيري حسين مسافرآستانه در استان مازندران برگزار مي‌شود.