منوچهر متكي با نائب رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متكي در اين ديدار با اشاره به نقش علما در تقويت وحدت طوائف و مذاهب لبنان اظهار داشت: نقش علماي لبنان در وحدت و همدلي مردم لبنان، نقشي برجسته و موثر بوده است. ما اميدواريم روند همبستگي جاري با هوشياري و تدابير حكيمانه رهبران مذهبي، موجبات پيروزي هاي بيشتر را براي مردم و منافع لبنان به ارمغان داشته باشد.

وي تبليغات كشورهاي اروپايي در اهانت به پيامبر اكرم (ص) را يك رويكرد غير اخلاقي و زشت توصيف كرد.

وزير امور خارجه كشورمان پيرامون تحكيم مناسبات سياسي و اقتصادي اظهار داشت: راهبرد دولت آقاي احمدي نژاد مبتني بر تحكيم همكاري هاي سياسي و اقتصادي با لبنان است و تحرك بخشيدن به بخش هاي اقتصادي دو كشور از اولويت هاي دولت مي باشد.

قبلان نيز در اين ديدار با اشاره به پيوندهاي تاريخي و قديمي بين ملت لبنان و ايران اظهار داشت: پيوند هاي روحي فرهنگي لبنان و ايران ريشه در تاريخ دارد و اين پيوندها هر چند بيشتر بايد تقويت شود و ما بايد رويه هاي جديدي را براي شكوفايي مناسبات همه جانبه بين دو كشور طراحي و اجرا نمائيم.

رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان در پايان اهانت به پيامبر اسلام (ص) را حاصل كار صهيونيست ها توصيف كرد و همبستگي كشورهاي اسلامي و استمرار ابراز احساسات مسلمانان تا نيل به نتيجه و آگاهي بخشيدن كشورهاي اروپايي از طريق تبليغ صحيح و با روش هاي نوين را ازجمله راه حل هاي اين معضل دانست.