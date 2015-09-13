کشور به مجلس کار آمد و شایسته نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان گلستان و امام جمعه گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار فعالان سیاسی استان گلستان، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با حفظ وحدت و رعایت حقوق مردم در انتخابات، تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که رای مردم حق الناس است و در حقیقت حق الناس از مهم ترین حقوقی است که اگر کسی در این دنیا به آن بی توجه باشد، خداوند در روز قیامت از آن نمی گذرد و باید پاسخگوی باشد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید براین امر که هیئت های اجرایی و نظارتی باید به وظایف قانونی خود پایبند باشند، یادآور شد: افراد هیئت های اجرایی و نظارتی باید سالم بوده و معتقد باشند که رای مردم حق الناس است افرادی که بر اساس مبانی قانونی و در چارچوب قانون به وظیفه خود عمل کنند.

امام جمعه گرگان در ادامه افزود: من در رابطه با انتخابات و رسالت های هیئت های اجرایی و نظارتی تذکراتی را در نماز جمعه دادم و هر جا لازم باشد هم مطرح می کنم که بر اساس قانون اساسی موارد را پیگیری می کنم.

وی تصریح کرد: افرادی که می خواهند در مورد کاندیداها قضاوت کنند باید امین، مطمئن، سالم و اهل رعایت قانون و حافظ حق مردم که حق الناس است باشند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با اشاره به اینکه ما به مجلس کار آمد و شایسته نیاز داریم، تاکید کرد: افرادی که می خواهند کاندیدا شوند باید به قانون اساسی و محوریت این نظام که ولایت فقیه است را قبول داشته باشند.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: ما مجلس ساختار شکن نمی خواهیم اما افرادی هم که می خواهند صلاحیت آن ها را تایید کنند باید بر اساس قانون حرکت کنند نه سلیقه افراد، متاسفانه برخی از افراد تنگ نظر هستند که فقط خود راملاک و معیار ولایت فقیه دانسته و مخالفان خود را مخالفان ولایت فقیه می پندارند.

وی درادامه افزود: نباید به گزارشات بی مبنا و بدون امضا توجه کرد و قطعا مقام معظم رهبری هم با این نوع برخوردها مخالف است.

امام جمعه گرگان خطاب به حاضران در این دیدار گفت: آنچه مهم است این است که شما باید تلاش کنید که در کنار هم و با همکاری وتعامل به وحدت برسید و اگر یک مسئله ای بر خلاف سلیقه شخصی خودتان بود برای حفظ وحدت به ان عمل کنید.

نماینده مقام معظم رهبری در استان یادآور شد: در جنگ احد پیامبر گرامی اسلام برای مبارزه با دشمنان با اصحاب خود مشورت کرد و با اینکه نظر شخصی خود ماندن در شهر و جنگ در داخل بود، نظر اکثریت را پذیرفت و در بیرون شهر با دشمنان نبرد کرد.

وی تاکید کرد: این امر نشان می دهد که ما بایدمنافع فردی خود را فدای منافع ملی کنیم و اگر اینگونه فکر کردیم قطعا نتیجه خواهیم گرفت.