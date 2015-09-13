آغاز به کار سامانه اطلاعات تلفنی سینمای اکران در روز ملی سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت فناوران هترا اعلام کرد: پس از تجربه راه اندازی سایت سینما تیکت و اطلاع رسانی درباره فیلم های اکران و سینماهای نمایش دهنده، آمار فروش هفتگی فیلم ها، معرفی و فروش سینما کارت، نشر اخبار مختلف فرهنگی و هنری به تماشاگران و علاقمندان سینما و نیز ارایه خدمات مربوط به سینماداران نظیر دایر کردن سیستم مکانیزه فروش بلیت و ایجاد سیستم فروش اینترنتی در سینماهای کشور، ضرورت راه اندازی سامانه اطلاعات تلفنی سینمای اکران با هدف پاسخگویی به نیاز آن دسته از مخاطبانی که به رایانه، اینترنت و یا تلفن های همراه هوشمند دسترسی نداشته و به شکل سنتی و از طریق تماس تلفنی پیگیر کسب اطلاعات مورد نظر خود بوده و هستند احساس شد.

ضرورت رفع این نیاز به عنوان یک خدمت فرهنگی جدید به مخاطبان سینمای کشور از سوی اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید، مجوز ایجاد این سامانه صادر و پس از طی مراحل اداری و موافقت اداره کل مخابرات استان تهران، شماره تلفن 9099071252 به این سامانه تلفنی اختصاص یافت.

در فاز نخست راه اندازی سامانه، بخش اپراتوری آن پاسخگوی سوالات مخاطبان درباره نام سینماها، فیلم های اکران شده، سانس های نمایش و نشانی و شماره تلفن نزدیک ترین سینما به محل سکونت آنها خواهد بود و در آینده نزدیک با راه اندازی بخش دیجیتال، سیستم اطلاعات گویا به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد.