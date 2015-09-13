به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی عصر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی جشن های دهه امامت و ولایت در شهرستان اهر گفت: دعای عرفه یکی از مهم ترین برنامه های دهه ولایت در این شهرستان بوده و این دعا جزو سه دعای با ارزش و دارای مضامین بالا است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر با اشاره به اینکه ادارات برای حضور حداکثری مردم در مراسم دعای عرفه و نماز عید قربان اطلاع رسانی کنند، افزود: نماز عید فطر که در تمامی نقاط کشور با عظمت و شکوه خاصی برپا می شود ولی متاسفانه اهمیت نماز عید قربان که همانند نماز عیر فطر است به فراموشی سپرده می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر اضافه کرد: شهرداری و دامپزشکی در زمینه تضمین سلامتی دام در روز عید قربان مردم را یاری دهند.

وی ضمن اشاره به اینکه ملت مسلمان ایران همچنان پیرو امامت و ولایت هستند، ادامه داد: تقارن دهه امامت و ولایت و هفته دفاع مقدس که هردو مهم ترین عامل تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

حسینی از برگزاری یادواره شهدای حرم با عنوان مدافعان حریم ولایت طی هفته دفاع مقدس در شهرستان اهر خبر داد و گفت: این یادواره در خصوص گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافعان حرم با همکاری نهادهای فرهنگی در این شهرستان برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر اظهار داشت: در طول دهه امامت و ولایت ۱۰ مسجد میزبان برنامه و جشن های اعیاد خواهد بود که هر شب در یکی از مساجد اهر برنامه های متنوع اجراء می شود.

وی با بیان اینکه استکبار با تبلیغ اسلام آمریکایی قصد دارد تا عقاید مسلمانان بویژه شیعیان را تضعیف کند، بیان کرد: واقعه غدیر بهترین برنامه برای انتقال مفاهیم دینی و ارزشی به نسل جوان است و نباید برنامه های دیگر جشن اعیاد دهه ولایت را تحت الشاع قرار دهد.

حمایت آل سعود از داعش امنیت منطقه را به چالش کشیده است

معاون فرماندار اهر نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مکتب تشیع برای امت مسلمان هویت می بخشد، اظهار داشت: آل سعود در حادثه مکه کوتاهی کرده و اگر این اتفاق در ایران رخ می داد کمترین کار اعلام عزای عمومی و همدردی با خانواده کشته شدگان بود.

مدد سمندری با بیان اینکه عربستان به شیعیان هیچگونه اهمیتی قائل نمی شود، افزود: جای بسی تاسف است که آل سعود خادمی خانه خدا را می کند در صورتی که پشت پرده به کشتار مردم بی گناه یمن و از طرفی با حمایت از گروه تروریستی داعش امنیت کشورهای مسلمان را به چالش کشیده است.

وی اضافه کرد: با برگزاری برنامه های متنوع دهه ولایت مساجد و امام زادگان مملو از ذوق و شوق ولایت و ائمه اطهار می شود و مسئولان و دستگاه های خدمات رسان به برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسمات تلاش کنند.

سمندری ادامه داد: عید غدیرخم از بزرگ ترین اعیاد شیعیان بوده و در این روز پربار رهبری امت شیعه به امام علی(ع) واگذار شده که امیدواریم امسال مراسم عید غدیرخم باشکوه تر از سالهای گذشته برگزار شود.