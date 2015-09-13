ادره اقتصاد خوزستان بدون نفت/ لزوم غبارروبی از استعدادهای نهفته

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی ظهر امروز در جلسه سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: خوزستان با داشتن سه اتاق بازرگانی نسبت به دیگر استان ها چند قدم جلوتر است. اتاق بازرگانی یک حلقه واسط برای ارتباط بخش خصوصی با بخش دولتی بوده و در افزایش توانمندی اقتصاد هر شهر نقش ویژه ای را ایفا می کند.

وی افزود: سود و منفعتی که بخش خصوصی اصیل و توانمند برای خوزستان به ارمغان می آورد به مراتب از سود شرکت نفت، صنایع و سایر نهادهای سرمایه گذاری، اقتصادی و صنعتی دولتی بیشتر و بهتر است. صنایع های مستقر در استان جز آلودگی برای خوزستان سود دیگری ندارند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: هرگاه مطالبه ای از صنایع مستقر در استان برای مردم و خوزستان داریم اعلام می کنند ملی هستیم یا اینکه اعتباری برای مصارف استانی نداریم.

مقتدایی اداره اقتصاد خوزستان بدون نفت را امری شدنی عنوان کرد و گفت: گام های خوبی در خوزستان برداشته شده که بعضی از این اقدامات به نتیجه رسیده و برخی دیگر مستلزم زمان هستند.

وی درادامه با بیان اینکه استعدادهای نهفته در این استان باید غبارروبی شوند گفت: اطمینان دارم در آینده اثرات کارهای فعلی در این استان ملموس خواهد شد. ظرفیت اقتصادی خوزستان بالا بوده و زیرساخت هایی همچون بنادر، بازارچه های مرزی، فرودگاه ها و مرزهای رسمی می توانند در رشد اقتصادی و صادراتی استان نقش بسیار ویژه ای را ایفا کنند.

استاندار خوزستان بیان کرد: در حال حاضر خواستار اختصاص اعتبار برای برندسازی بعضی از محصولات این استان همچون ماهی، خرما و پرتقال دزفول هستیم. خیلی از داشته های و تولیدات این استان منحصر به فرد بوده و باید کاری کنیم که این تولیدات ارزشمند ضمن افزایش صادرات صادرات به نام خوزستان در بازارهای جهانی معروف شوند.

مقتدایی در ادامه خواستار حفظ جایگاه خوزستان در مراودات صادراتی و ارتقا این جایگاه به عالی ترین شکل شد و عنوان کرد: تلاش می کنیم تا دروازه دوم صادرات از مرز شلمچه را بازگشایی کنیم چون در امر افزایش اشتغال و صادرات نقش خوبی خواهد داشت.

وی امنیت این استان را امنیت کل کشور عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی و به ویژه در رأس آن اتاق های بازرگانی می توانند با هم افزایی، با استفاده از داشته های فعلی و با حمایت های مسئولان در امر ایجاد استغال و توسعه همه جانبه استان نقش مهمی ایفا کنند.