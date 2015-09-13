گردشگری مازندران با ساخت و سازها آسیب دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا عصر یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری در سالن اجتماعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مازندران مهمترین مزیت این استان را سدهای آن اعلام و اظهار داشت: وجود سدها، تالابها و آببندان ها در مناطق مختلف استان میتواند مسافران و گردشگران بسیاری را به این استان جذب کند و با این امر گردشگری دریایی تنوع خاصی پیدا کند.
وی بابیان اینکه در بندر نوشهر برای جذب مسافر و گردشگر زمینههای خوب سرمایهگذاری، خرید شناورهای دریایی، حوضچه آرامش، پارکینگهای دریایی در حال اجراست، تصریح کرد: گردشگری دریایی در زندگی و معیشت جامعه محلی همچون رستورانهای ثابت و سیار نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
بزرگ نیا با بیان اینکه با توجه به شناخت ۱۵۰ نوع غذای دریایی میتوان با این تنوع غذا از مسافران و گردشگران پذیرایی کرد، افزود: متأسفانه مردم در مازندران پشت به دریا زندگی میکنند و دریا در موسیقی و فرهنگ استان جایی ندارد.
وی بیان کرد: باید از محل اعتبارات ملی یا ردیف سفر هیئت دولت بودجهای برای مرمت آثار تاریخی در نظر گرفته شود و این جزو مصوبات قرار گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مازندران ادبیات گردشگری دو سال اخیر را ورود جدی به بحث گردشگری دریایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در محیطها و مناطقی که آب وجود دارد همه مسافران و گردشگران تفریح و سفر خود را با آن پیوند میدهند.
همچنین مدیرعامل آب منطقهای مازندران با اشاره به حضور گردشگران داخلی و خارجی در این استان، گفت: عمدهترین دلیل سفر گردشگران به این استان طبیعت زیبا، جنگل، دریا و آبوهوای خوب آن است که اینها موجب حضور مسافر و گردشگر میشود.
یخ کشی اظهار داشت: با توجه به وجود رودخانههای مختلف و ظرفیتهای آنها در استان از این پتانسیل ها غافل شدهایم.
یخ کشی بیان کرد: با توجه به پتانسیلهای خوب در استان از تأسیسات و مجاری آبی استفاده صحیحی نمیشود.
وی بابیان اینکه در گام نخست بحث سدها در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: ۶۰ درجه دمای آب بهطور پیوسته یک فرصت است که باید استفاده مؤثر و بهینه از آن شود.
یخ کشی هدف اصلی از وجود مشاور در سد سنبل رود، شیاده و عباسآباد را استفاده حداکثری از تأسیسات، نشاط و شادابی در جامعه و انس مردم با آب و منابع آبی عنوان کرد و گفت: یکی از سیاست آب منطقهای استفاده و مشارکت بخش خصوصی و بالفعل کردن ظرفیتهای منابع آب استان است.
یخ کشی تصریح کرد: تلفیق تاریخ و طبیعت برای احیاء دوباره آثار تاریخی بسیار مهم است.
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