تحريم های ايالتی عليه ايران را ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اَدیکتینگ اینفو، «مایک پنس» فرماندار ایالت «ایندیانا» به جمع ۱۴ فرماندار دیگر آمریکایی پیوست که توافق هسته ای جامع ۱۴ جولای (۲۳ تیر ماه) موسوم به برجام با ایران را محکوم کردند.

پنس در این باره گفت: پس از اینکه بازرسان هسته ای پیروی ایران از برجام را تأیید کرده و زمانی که جامعه بین الملل تحریم های ضد ایران را لغو کند، ایالت ایندیانا به همراه ۱۴ ایالت دیگری که پیشتر مخالفت خود با برجام را اعلام کرده بودند، تحریم های اقتصادی خود علیه ایران را حقظ خواهند نمود.

وی ادامه داد: این تحریم ها شامل ممنوعیت قراردادهای حوزه انرژی با ایران به مبلغ بیش از ۲۰ میلیون دلار است.

فرماندار ایالت ایندیانا افزود: بخش دیگری از این تحریم ها استقراض بیش از ۲۰ میلیون دلاری به این کشور برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران است.