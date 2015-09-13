به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی الهی تبار، ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مراسم آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی روز چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم آیت الله العظمی نوری همدانی و آیت الله مقتدایی به‌عنوان میهمان و آیت الله اعرافی، رئیس جامعه المصطفی سخنرانی خواهند داشت.

جانشین مدیرکل آموزش جامعه المصطفی ادامه داد: در سال جدید تحصیلی جامعه المصطفی(ص) ۲۰ هزار طلبه در بیش از ۱۸۰ مدرسه در داخل و خارج کشور و از ۱۲۰ ملیت مشغول تحصیل خواهند شد.

وی اضافه کرد: جامعه المصطفی یکی از دانشگاه‌های بین‌المللی معتبر در زمینه علوم اسلامی و انسانی است که بالغ بر ۱۲۰ رشته تحصیلی را طراحی و تولید محتوا کرده است.

حجت الاسلام الهی تبار، شعار جامعه المصطفی در سال جاری «جهاد علمی، عقلانیت و معنویت» در افق آموزش المصطفی دانست و اضافه کرد: امروز جهان اسلام درگیر مسائل و مشکلات جدی از جمله جریان‌های تکفیری است که باعث شدند جهان اسلام، فرصت‌های زیادی را از دست بدهد.

وی با اشاره به صدور ۲۷۰۰ مدرک تحصیلی در سال گذشته برای طلاب جامعه المصطفی اظهار داشت: هم اکنون ۱۲۷ رشته در جامعه المصطفی در مقاطع مختلف کاردانی تا دکتری ارائه می‌‌شود و در سال جاری نیز حدود ۳۰۰۰ طلبه جدید در جامعه المصطفی پذیرش شده‌اند.

طراحی تقویم آموزشی جامعه المصطفی در قالب اپلیکیشن گوشی‌های هوشمند

مدیرکل امور تحصیلی المصطفی نیز در این جلسه، تدوین تقویم آموزشی را یکی از اقدامات معاونت آموزش المصطفی برشمرد و بیان کرد: تقویم آموزشی المصطفی شامل معرفی نظام آموزشی، زمان آغاز و پایان سال تحصیلی، امتحانات، تعطیلات و...، سالیانه در قطع‌های مختلف به صورت شمسی و قمری طراحی و منتشر می‌شود.

حمیدرضا قلی‌پور در پایان تصریح کرد: با توجه به گسترش استفاده از ابرازهای جدید مانند تلفن همراه، امسال برای نخستین بار، تقویم آموزشی جامعه المصطفی در قالب اپلیکیشن گوشی‌های هوشمند طراحی شد و در اختیار طلاب قرار گرفت که در نوع خود کار جدیدی به شمار می‌آید.