جلسه شورای اسلامی رشت لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نخستین جلسه شورای اسلامی شهر رشت در آغاز سال سوم فعالیت آن قرار بود عصر امروز یکشنبه برگزار شود، جلسه فوق به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا برگزار نشد.

رئیس سال سوم شورای اسلامی رشت پس از اینکه هشت نفر از اعضا در جلسه فوق حضور نیافتند، از شهروندان و سایر اعضا و اصحاب رسانه به دلیل تشکیل نشدن جلسه شورا عذرخواهی کرد.

محمدعلی رفیعی نودهی گفت: با توجه به اینکه هشت نفر از اعضا حاضر نیستند و جلسه برای رسمیت داشتن به حد نصاب نرسیده لذا لغو می شود.

وی افزود: تشکیل جلسه امروز به توافق و امضای کلیه اعضا رسیده بود.

در جلسه فوق، رضا رسولی، فرانک پیشگر، فاطمه شیرزاد، امیرحسین علوی، مجید رجبی، اسماعیل حاجی پور، رضا موسوی روزان و مظفر نیکومنش نودهی از غایبین بودند.

هیات رئیسه جدید شورای اسلامی رشت هفته گذشته پس از لغو چند باره جلسه انتخابات، تعیین شد و جلسه امروز یکشنبه نخستین جلسه با هیات رئیسه جدید محسوب می شد.