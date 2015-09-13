سرویس زبان کردی خبرگزاری مهر نشان دهنده توجه ارزشی به اقوام است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از خبرگزاری مهر و دیدار با مدیرعامل این خبرگزاری اظهار داشت: راه اندازی سرویس زبان کردی در خبرگزاری مهر اقدامی با ارزش و قابل تقدیر است و این مهم نشان دهنده توجه ارزشی به اقوام و فرهنگ آنها در کشور است.

وی گفت: زمانی که خبرگزاری مهر در این سطح اقدام به ایجاد سرویس زبان کردی می کند یعنی به فرهنگ و ارزشهای یک قوم در چارچوب جمهوری اسلامی ایران اهمیت داده است و به همین دلیل باید اقدامات و حرکت های این چنین را تقویت و مورد حمایت قرار داد.

استاندار کردستان با اشاره به نتایج و دستاوردهای ایجاد سرویس زبان کردی در خبرگزاری مهر افزود: در حال حاضر در چهار کشور همسایه و حتی در سایر کشورهای جهان از جمله در اروپا کردها زندگی می کنند و بدون شک این جامعه مخاطب خوبی برای فعالیت های رسانه ای خبرگزاری مهر در حوزه زبان کردی خواهد بود.

وی با اشاره به آمادگی خود برای حمایت از خبرگزاری مهر و راه اندازی سرویس زبان کردی گفت: راه اندازی زبان کردی آن هم در استان کردستان اقدام خوبی است و ما آمادگی داریم تا از این کار حمایت کنیم و به همین دلیل باید ساز و کارهای لازم برای این حمایت ها نیز در دستور کار قرار گرفته و بررسی شود.

زاهدی با اشاره به اینکه همه نهادها و ارگان ها متعلق به نظام اسلامی هستند و باید حمایت شوند، افزود: همه ما در حوزه های مختلف برای خدمت به مردم و نظام اسلامی فعالیت داریم و به همین دلیل ارتباط و تعامل بهتر یکی از ضرورت های اصلی است.

وی اظهار داشت: وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید نگاه جدیدی در جهان شکل گرفت و امروز ما نیازمند گسترش روزافزون این نگاه جدید به حکومت داری در جهان هستیم و بهترین امکان برای توجه به این مهم رسانه های جمعی به ویژه خبرگزاری هاست.

وی گفت: خبرگزاری ها به دلیل توسعه فضای مجازی بهترین دریچه ای است که ما می توانم حرف خود را به جهانیان بزنیم و به همین دلیل باید این حوزه در عصر حاضر با توسعه بیشتری همراه شود.

استاندار کردستان گفت: جدای از لزوم توسعه خبرگزاری ها ما به صورت جدی دنبال راه اندازی یک شبکه تلویزیونی مستقل کردی به مرکزیت سنندج هستیم تا از این امکان نیز برای توجه بیشتر به فرهنگ مردم کردستان و همچنین ایجاد وحدت و همدلی بیشتر در سطح کشور و منطقه بهره برداری شود.

وی گفت: من در طول مدت زمانی که در کردستان بودم بداخلاقی از سوی رسانه ها ندیدم و انصافا خبرگزاری مهر نیز فعالیت های خوبی داشته است و انتظار می رود که با راه اندازی سرویس زبان کردی این فعالیت ها با جدیت بیشتری ادامه داشته باشد.

در پایان این نشست استاندار کردستان از سرویس ها و بخش های مختلف خبرگزاری مهر بازدید کرد و از نزدیک با خبرنگاران خبرگزاری به بحث و گفتگو در مورد موضوعات مختلف استان پرداخت.