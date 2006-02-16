بزرگترين چالش، چالش جهاني شدن فرهنگ است

به گزارش خبر نگار گروه دين و انديشه "مهر" در مشهد، دكتر غلامعلي افروز در جمع خبر نگاران با بيان اين مطلب افزود: بزرگترين چالش جهاني شدن فرهنگ است البته در فرهنگ ما اصلي ترين مؤلفه مذهب است و چنانچه انديشه حاكميت ترويج غرب بر جامعه را جدي نگيريم با معضلات بسياري مواجه خواهيم شد.

وي با اشاره به تعريف جهاني شدن فرهنگ و اقتصاد افزود: در اين تعريف اقتصاد ملي فداي اقتصاد جهاني و صنعت ملي هم فداي صنعت جهاني مي شود.

رييس انجمن روانشناسي ايران متذكر شد: خانواده ها بايد مراقب كودكان و نوجوانان به عنوان اصلي ترين مخاطبان رسانه هاي گروهي و بازيهاي اينترنتي باشند.

وي ادامه داد : در كشورهاي اسلامي بخصوص جامعه اسلامي ما مذهب ، اصلي ترين مؤلفه فرهنگ است و براي از بين بردن فرهنگ ناب اسلامي و مذهب تلاشهاي بسياري با القائات غير مستقيم صورت مي گيرند.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران تصريح كرد : اسلام مبتني بر خانواده است و يكي از حكمتهايي كه خداوند در گستره هستي دارد زوج آفريدن موجودات است زيرا زوجيت فطري ترين مسئله است.

او اضافه كرد: خانواده نهاد اصلي جامعه است و دانشگاه و مدرسه جزو نهادهاي ثانويه و بر اساس نياز خانواده ايجاد شده است.

افروز خانواده سالم را سازنده جامعه سالم عنوان كرد و گفت: عوامل بسياري دست به دست هم داده اند تا در جهت تضعيف نهاد خانواده از طرق مختلف مانند رسانه هاي صوتي و تصويري كانونهاي فرهنگي و اعتياد به اينترنت به هدف نهايي خود كه همان تضعيف خانواده و در پي آن جامعه دست يابند.

وي اظهار داشت: بيش از 50 درصد بچه هايي كه در آمريكا ، آمريكاي جنوبي و برخي جاهاي ديگر متولد مي شوند داراي مادراني هستند كه هرگز ازدواج ننموده اند و رسماً شوهري اختياري نكرده اند.

اين روانشناس تصريح كرد: بسياري از صاحب نظران غربي خود معتقدند در بحث كشيدن كاريكاتورهاي موهون اين مسئله آزادي بيان تلقي نمي شود زيرا آزادي بيان نبايد موجب رنجش و آزار كسي شود.

وي بيان كرد : در فرايند جهاني شدن ما احتياج به يك رهبري جهاني داريم كه فقط يك رهبر عرشي لايق اين موضوع است و رهبري امام زمان (عج) به عنوان رهبر جهاني مي تواند جهان را به سرانجام برساند.

رئيس انجمن روانشناسي ايران افزود: خصوصي كردن دين يكي از چالشهاي مهم دنيا است و كشاندن دين فقط در خلوت به بهانه جلوگيري از تظاهر نمي تواند بهانه اي باشد براي اين مسئله كه جوانها بگويند ما تكاليف ديني خود را در جمع انجام نمي دهيم و در تنهايي به امور ديني خود مي پردازيم.