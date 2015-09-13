به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی در جمع فرماندهان و مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع در سخنانی اظهار داشت: حضرت امام (ره) از روز اول که انقلاب پیروز شد، فرمودند که ملت باید اقتصادش دست خودش باشد و همت کند.

وی افزود: رهبر عزیز ما فرمودند که اقتصاد ما به معنای واقعی باید مقاومت کند. امروز حضرت امام خامنه‌ای عزیز هر چه راجع به اقتصاد مقاومتی لازم بوده فرموده‌اند. بنابراین بلند شوید، بچرخید، با نگاه نو و با راه‌های نو و با آن مسیری که در فرمان مبارک اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی توسط ولایت فقیه، نائب امام عصر و نائب قطب عالم امکان به ملت ما ابلاغ شده است، حرکت کنید.

سردار فیروزآبادی تاکید کرد: رهبری فرمودند که نیروهای مسلح ظرفیت‌هایشان را به کار بگیرند. برای کارکنان‌شان خانه درست کنند، وام بدهند، مشکلات‌شان را حل بکنند، ‌ کمک کنند به ازدواج فرزندان‌شان؛ امام علی (ع) نیز به مالک اشتر فرمودند که برگزیده‌ترین فرماندهان لشکر من کسانی هستند که بیشتر به مسائل زندگی‌شان اهمیت می‌دهند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی هم سپاه، هم نیروهای انتظامی، هم ارتش، هم ستاد کل، همه کار اقتصادی کردند و پشت این فرمان مبارک جلو رفتند؛ برخی بهتر پیش رفتند، برخی بدتر رفتند، آن روز فرمودند آزادشان کنید، بروند کار کنند، من به فرماندهان اعتماد کردم، گفتند فرمانده مسئول سازمان است، دلسوز است و نظارت می‌کند و نمی‌گذارد آسیبی وارد کند.

وی تصریح کرد: اما متأسفانه در نیمه دوم سال گذشته مکرر ولی امر مسلمین نهیب زدند به جامعه، به ملت انقلابی ایران که بلند بشوید، بچرخید. اقتصاد مقاومتی راه نجات ملت ایران است. اقتصاد مقاومتی است که انقلاب را تحقق می‌دهد. پایه‌های انقلاب را محکم می‌کند. باید توانمندی‌هایمان را بشناسیم. این ظرفیت‌ها را زنده کنیم. هیچ چیز را نباید اینجا بلامصرف بگذاریم و هیچ فردی را نباید بیکار رها کنیم. منظور از اقتصاد مقاومتی کم مصرف کردن نیست؛ منظور این است که ظرفیت‌ها را بشناسیم، خوب تولید کنیم و خوب مصرف کنیم.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: هدف اسلام ایجاد حیات طیبه در همه ابعاد است؛ ‌ در قرآن می‌فرماید: و لیس للانسان الا ما سعی، آنی که سعی کرد، محصول در مشتش است. آن کسی که مجاهدت کرد، به نتیجه می‌رسد. این را خدا به دوست و دشمن خودش، به مؤمن و کافر وعده داده. نگفته مؤمن تلاش کند نتیجه سعیش به او می‌رسد؛ فرموده که هر کس تلاش کند. همه باید تلاش کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت: این همایش را هم که گذاشتند، من با عنوان کلمه همایش مخالف نیستم. چون همین دور هم جمع شدن می‌شود همایش، اما این جلسه یک جلسه کاری است. راهکارهای شناخت ظرفیت‌ها و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی باید از این جلسه بیرون بیاید؛ زمان هم داشتیم. آقا صحبت فرمودند، ‌ همه مسئولین صحبت کردند در مجمع بحث شده، ‌ سیاست‌های کلی درآمده، سیاست‌های کلی ابلاغ شده، به ستاد کل هم ابلاغ شده جلسه گذاشتید، بعد دستورالعمل‌های بعدی ابلاغ شده و جهت تمام شد و هیچ بهانه‌ای نیست «حی علی‌ خیر العمل»، «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموالله مثنی و فرادی». این آیه قرآن کریم است که نهضت حضرت امام با آن شروع شد. با این آیه قرآن کریم، جهاد سازندگی را امام شروع کرد، الان این آیه، آیه ماست. خداوند به پیامبر (ص) می‌فرماید بگو به این آقایان، بلند بشوید، تلاش کنید، یکی یکی، دو تا دو تا، همه دست به دست هم بدهید. اگر کسی نیامد همان یک نفر باید تلاشش را بکند. این کفایی نیست. این جهاد واجب بر همه است همه باید تلاش کنند. یعنی کسی نمی‌تواند بگوید که آنها دارند انجام می‌دهند، ما نشستیم.

سردار فیروزآبادی در پایان اظهار داشت: نیروهای مسلح هم اقتصاد مقاومتی دارد. البته اقتصاد مقاومتی ما، اقتصاد مقاومتی کشور و نظام‌ نیست؛ هم سو و هماهنگ با اقتصاد مقاومتی در نظام هست. دستورالعمل‌ها هم ابلاغ شده، انضباط ها و سیاست‌ها هم باید مد نظر قرار بگیرد. خط علی، خط عدالت است. اسلام ناب خط عدالت است، اقتصاد مقاومتی، نقطه اصلی ویژگی‌هایش عدالت است.