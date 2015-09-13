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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۳۳

وزیر امور خارجه اسپانیا:

حل بحران سوریه راهی جز مذاکره با بشار اسد ندارد

حل بحران سوریه راهی جز مذاکره با بشار اسد ندارد

وزیر امور خارجه اسپانیا اذعان کرد که برای حل و فصل بحران کنونی در سوریه تنها باید با «بشار اسد» رئیس جمهور این کشور مذاکره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «خوزه مانوئل گارسیا» وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که تنها راه حل بحران کنونی در سوریه این است که با بشار اسد، رئیس جمهور این کشور مذاکره شود.

وی ادامه داد: برای موفقیت در این راه باید از توان کشورهایی مانند ایران، روسیه و ترکیه نیز استفاده شود.

گارسیا افزود: بشار اسد را دوست ندارم؛ اما مطمئنم که حل بحران سوریه در شرایط کنونی، راهی جز مذاکره با اسد ندارد. ابتدا باید گروه های تروریستی مانند داعش و النصره نابود شوند تا بتوان به دوره انتقالی در این کشور فکر کرد.

گفتنی است، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین امروز با اشاره به بحران سوریه اعلام کرده بود: هیچ جایگزینی به غیر از دولت مشروع و قانونی سوریه برای تضمین امنیت و وحدت این کشور و همچنین مقابله با داعش وجود ندارد.

کد مطلب 2914783

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