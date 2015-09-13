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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۴۵

«دی‌میستورا» با وزرای خارجه اتحادیه عرب دیدار می‌کند

«دی‌میستورا» با وزرای خارجه اتحادیه عرب دیدار می‌کند

«استفان دی‌میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز با وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «اسفتان دیمستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز یکشنبه با حضور در محل نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره با آنها دیدار می کند.

بر اساس این گزارش، قرار است دیمستورا در جریان این نشست سخنرانی کوتاهی را در خصوص آخرین تحولات سوریه ایراد کند.

گفتنی است، دیمستورا در یکی از آخرین اظهارات خود در خصوص بحران سوریه گفته بود: اجرایی ساختن بیانیه ژنو۱ درباره سوریه تنها راهکار حل سیاسی بحران این کشور محسوب می شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری های بین المللی برای حل بحران سوریه تصریح کرده بود: ضروری است که رایزنی های منطقه ای و بین المللی به منظور حل سیاسی بحران سوریه ادامه یابد.

دی مستورا در پایان یادآور شده بود: هم اکنون هیچ توافقی میان طرف های درگیر در سوریه در رابطه با آغاز مرحله انتقال سیاسی در این کشور وجود ندارد، با این حال سازمان ملل به تلاش های خود برای حل سیاسی بحران سوریه ادامه می دهد.

کد مطلب 2914791

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