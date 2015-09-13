۱۸۰ پروژه شهرستان آمل نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان آمل بابیان اینکه مازندران مقصد بعدی سفر ریاست جمهوری ایران است، بیان داشت: این سفر در آینده نزدیک رخ می‌دهد و اعلام می‌کنیم که آمادگی کامل داریم تا از ریاست جمهوری استقبال کنیم.

وی با تأکید بر اینکه حضور دکتر روحانی در مازندران یادآور حماسه پرشور مردم در خردادماه سال ۹۲ است، بیان داشت: مردم مازندران و شهرستان آمل در همه صحنه‌ها و عرصه‌ها پیشگام بوده‌اند.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آمل تصریح کرد: ما از این سفر و حضور وزرا محترم در شهرستان استقبال خواهیم کرد ولی انتظار داشتیم ریاست محترم جمهوری زودتر به استان مازندران سفر می‌کردند.

منفرد با اعلام اینکه سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای شهرستان آمل دستاوردهایی داشته باشد، اذعان داشت: در فرمانداری آمل کمیته‌ای تشکیل دادیم تا نقاط قوت و ضعف شهرستان را شناسایی کرده تا بتوانیم از حضور دکتر روحانی در مازندران نهایت استفاده را برای شهرستان آمل ببریم.

وی به عدم برگزاری جلسات شورای اداری در شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تا به الآن جلسات شورای اداری برگزار نشده است که قطعاً هر ۴۵ روز یک‌بار جلسه شورای اداری را به‌طور کاربردی برگزار خواهیم کرد.

منفرد خاطرنشان کرد: اگر قرار است شهرستان آمل توسعه پیدا کند باید تمامی ظرفیت‌های شهر را به کار بگیریم.

وی بابیان اینکه در بخش لاریجان شهرستان آمل پتانسیل‌های بسیاری وجود دارد، عنوان کرد: باید پتانسیل‌هایی که در این منطقه وجود دارد شناسایی‌شده و در جهت توسعه شهرستان آمل استفاده کنیم.