تعداد جان باختگان ایرانی حادثه مکه به ۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: در پی تلاش برای یافتن مفقودین ایرانی حادثه روز جمعه مکه مکرمه، متأسفانه به اطلاع می رساند آقایان حسن قاسمی درآبادی از کاروان ۱۷۷۱۰ تهران، احمد حاتمی کلشتری از کاروان بعثه مقام معظم رهبری و محمد جعفر فلاح از کاروان ۱۳۳۵۲ استان اصفهان به جان باختگان حادثه مکه اضافه شدند.

بر اساس این گزارش تعداد جان باختگان ایرانی حادثه روز جمعه مکه مکرمه تاکنون به ۸ نفر رسیده است.

سازمان حج و زیارت ضمن ابراز همدردی با خانواده جان باختگان ، درگذشت این عزیزان را به بازماندگانشان تسلیت عرض نموده و غفران و رحمت الهی را برای آن عزیزان از دست رفته مسئلت می دارد.