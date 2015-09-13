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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۴۲

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان:

۵۰۰ دانش آموز دامغانی از برنامه های طرح اوقات فراغت بهره مند شدند

۵۰۰ دانش آموز دامغانی از برنامه های طرح اوقات فراغت بهره مند شدند

دامغان - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: ۵۰۰ دانش آموز مقطع راهنمایی این شهرستان با حضور در ۱۱ بوستان معرفت از کلاس های طرح اوقات فراغت استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین صبوری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان هدف از تشکیل کلاسهای اوقات فراغت هسته های فرهنگی و بوستان معرفت را آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان با معارف دینی، احکام اسلامی و اخلاق سیاسی و اجتماعی دانست و افزود:۵۰۰  دانش آموز دامغانی از برنامه های طرح اوقات فراغت تابستان جاری بهره مند شدند.

وی تابستان را بهترین فرصت برای آشنایی بیشتر با معارف اسلامی برشمرد و گفت: ۱۲ مبلغ اعزامی از حوزه علمیه قم و ۲۵ نفر از معلمان، دبیران و روحانیان مستقر و طرح هجرت برای برگزاری کلاس های آموزشی دامغان همکاری کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان با بیان اینکه کلاس های طرح اوقات فراغت از اول مرداد تا ۱۰ شهریور ماه جاری به مدت ۴۰ روز ادامه داشت، خاطرنشان ساخت: برگزاری کلاس های عقیدتی، اجتماعی، سیاسی، قرآن، اخلاق، معارف، از مهمترین فعالیت های تابستانی هسته های فرهنگی و بوستان معرفت این داره به شمار می رود.

صبوری از برگزاری اردوهای سیاحتی زیارتی دانش آموزان طرح اوقات فراغت نیز خبر داد و افزود: اردو به مشهد مقدس و شهرهای شمالی کشور از جمله برنامه های این طرح بود.

وی اظهار داشت: از برگزیدگان طرح اوقات فراغت برای عضو شدن در باشگاه فرهنگی جوان دعوت به عمل می آید تا در طول سال با آنها در ارتباط بوده و تغذیه فکری شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در خاتمه ضمن بیان استقبال خوب نوجوانان و جوانان از طرح های اوقات فراغت تاکید کرد: اگر همه نهادها و ادارت شهرستان با هم همکاری داشته باشند و کلاس های اوقات فراغت را به صورت ستادی برگزار کنند، طرح ها موفق تر خواهد بود.

کد مطلب 2914797

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