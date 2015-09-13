به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی عصر یکشنبه در نشست پیگیری پروژه های عمران شهری گفت: علیرغم اینکه قرار بود پروژه میدان شهدا (مشتاق) در خردادماه سال آینده به بهره برداری برسد در تلاشیم هستیم تا اواخر سال جاری این پروژه را به سرانجام برسانیم.

وی گفت: برای اجرای تمامی پروژه ها در محدوده تاریخی شهر کرمان هماهنگی های لازم بین میراث فرهنگی و شهرداری صورت می گیرد.

سرپرست شهرداری کرمان به طرح پشنهادی میراث فرهنگی در خصوص بازار اشاره کرد و افزود: در این پروژه باید ۶۱۰ متر طول بازار و ۳۶۰ ستون آن بازسازی و مرمت می شود.

وی با اشاره به اینکه باید چهار هزار و ۴۰۰ متر بالای طاق سر در بازار طراحی و گچ کاری شود، گفت: این کار با هماهنگی میراث انجام خواهد شد.

بابایی از بهسازی ۱۵ درب کاروانسرای ورودی بازار در این پروژه خبر داد و تصریح کرد: سه میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و بدنه سازی بازار نیاز است.

وی در خصوص ایجاد موزه تاریخی شهر کرمان در مدرسه حیاتیه ابراز داشت: این موزه ۲۴ مهرماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

سرپرست شهرداری کرمان همچنین به پروژه تله کابین کرمان اشاره کرد و افزود: زمین این پروژه تحویل داده شده و کانکس های تجهیز کارگاه نیز هفته آینده در این مکان مستقر خواهند شد.

وی مدت زمان مورد نیاز برای اجرای این طرح را ۱۲ تا ۱۵ ماه عنوان کرد و گفت: همچنین اقدامات لازم برای ایجاد جاده دسترسی به بام کرمان انجام شده است.

بابایی ادامه داد: تفاهم نامه در خصوص پروژه کوثر منعقد شده و در حال حاضر آن تفاهم نامه به قرارداد تبدیل به موسسه کرمانیان تحویل داده شده و به زودی کلنگ زنی می شود.

سرپرست شهرداری کرمان از ورود دو دستگاه حفار جدید به کرمان خبر داد و افزود: عملیات میدان آزادی طی چند روز آینده آغاز می شود.

وی در خصوص پل سیدی ابراز داشت: ۲۴ متر اولیه این پل تا آخر شهریور ماه در محل نصب می شود.