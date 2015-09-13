کشته شدن یک افسر قطری در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک افسر یمنی در حمله خمپاره ای ارتش و نیروهای مردمی یمن به استان مأرب کشته شد. بر اساس این گزارش، این افسر با عضویت در ائتلاف سعودی علیه یمن در تجاوز علیه مردم بی دفاع این کشور مشارکت داشته است.

این در حالی است که پیشتر نیز شمار زیادی از نظامیان اماراتی و بحرینی که در ائتلاف سعودی ضد یمن عضویت داشتند، در حمله یمنی ها کشته شده اند. از سوی دیگر، ارتش و نیروهای مردمی یمن ۳ خودرو نظامی متعلق به سعودیها را در منطقه «الربوعه» واقع در شهر ظهران شناسایی و منهدم کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که پس از سیطره گروه های یمنی بر چهار منطقه در ظهران طی شب گذشته، پیشروی آنها در این شهر همچنان ادامه دارد.