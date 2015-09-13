۲۳ پروژه کلان در کرمان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی عصر یکشنبه در نشست پیگیری پروژه های عمران شهری، اظهار داشت: این پروژه ها به صورت مرتب توسط معاونت عمرانی استانداری در حال رصد بوده و تعداد آنها در حال افزایش است.

وی از اجرای ۲۳ پروژه کلان در شهر کرمان خبر و ادامه داد: پروژه بدنه سازی میدان شهدا (مشتاق) در حال انجام است.

سیف الهی از آغاز فاز سوم و چهارم این پروژه خبر داد و گفت: ستون ها نصب و کار سنگ گذاری ستون ها با نظر مشاور آغاز شده است.

وی به کف سازی و بدنه سازی بافت تاریخی کرمان اشاره کرد و افزود: این طرح در کوچه ورودی مدرسه حیاتیه، حمام زنانه گنجعلیخان و کوچه چایخانه وکیل، کوچه بانک سپه، کوچه ۱۹ و ۲۱ خیابان امام (ره) و تجلی انجام شده است.

سیف الهی یادآور شد: بر این اساس حدفاصل خیابان شریعتی و خیابان امام (ره) قبل از عید نوروز سال ۹۵ کف سازی و بدنه سازی می شود.

وی همچنین گفت: نورپردازی موزه برق کامل شده و در مرحله تامین و جمع آوری تجهیزات است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کرمان از آغاز عملیات بهسازی بازار کرمان از ۲۶ شهریورماه جاری خبر داد و گفت: برای این منظور دو میلیارد تومان از سوی سازمان همیاری ها در اختیار شهرداری قرار خواهد گفت.

سیف الهی تاکید کرد: همچنین ۵۰۰ میلیون تومان برای آغاز کار بهسازی پشت بام ها در اختیار میراث قرار می گیرد.

وی با اشاره به اتمام بازسازی مدرسه حیاتیه، افزود: تعهدات استانداری در این خصوص پرداخت شده و بخش دیگر در تعهدات جدید سال جاری است.

سیف الهی با اشاره به اینکه فنداسیون پروژه تله کابین در حال انجام است، افزود: در خصوص جاده بام کرمان در مراحل آخر رایزینی هستیم.

وی گفت: ساختمان شهرداری کرمان از دیگر پروژه های در دست اجراست که نیمه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کرمان همچنین در خصوص تالار جدید شهر کرمان نیز گفت: از پنج میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه؛ دو میلیارد تومان تامین شده و سه میلیارد تومان باقی مانده نیز تا اوایل سال آینده اختصاص پیدا خواهد کرد.

سیف الهی ابراز داشت: در خصوص پروژه های ۹ گانه خاتم الانبیاء نیز چنین گفت: اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه ها ۳۰۰ میلیارد تومان است که شهرداری ۲۰ میلیارد تومان را به صورت نقد پرداخت کرده و مابقی آن با پشتیبانی استاندار و مسکن و شهرسازی در حال تامین منابع است.

وی یادآور شد: قرارگاه خاتم قصد دارد جبهه کاری خود در کرمان را اضافه کند.