ساماندهی هسته مرکزی شهر قم با اجرای طرح تحول اتوبوسرانی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری قرآن شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم در توضیح طرح تحول اتوبوسرانی با اشاره به اینکه معمولا خطوط اتوبوسرانی با توجه به نیازهای شکل گرفته در زمان توسعه شهر به روز می‌شوند، اظهار داشت: به دلیل تغییرات کالبدی و جمعیتی که در سال‌های اخیر در شهر قم اتفاق افتاده بود، ایجاد تحول در اتوبوسرانی امری ضروری به نظر می‌رسید.

وی با اشاره به ویژگی‌های ترافیکی در شهر قم ادامه داد: شهر قم در حول حرم مطهر شکل گرفته و تمام خطوط اتوبوسرانی هم با محوریت حرم فعالیت می‌کردند.

معاون امور زیربنایی شهردار قم با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول در اتوبوسرانی از دپوی اتوبوس‌ها در اطراف حرم و میدان مطهری جلوگیری می‌کند، اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی این طرح ساماندهی ترافیکی اطراف حرم است.

قاری قرآن در توضیح طرح تحول اتوبوسرانی اضافه کرد: در این طرح ۱۱ کریدور اصلی تعریف شده که در هشت مسیر ویژه تعریف شده است و یک تعداد شبکه تغذیه کننده هم هست که کل شهر را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه طبیعتا برای تغییراتی که اتفاق می‌افتد بازتاب مردمی خواهیم داشت، اظهار داشت: نکته دیگری که در شهر قم مهم است که این است که اتوبوسرانی در دست شرکت خصوصی است که طبیعتا به سود خودشان اهمیت می‌دهند.

معاون امور زیربنایی شهردار قم گفت: در اتفاقات پس از اجرای طرح هم رانندگان مؤثر هستند و هم نیازهای مردم که اگر این دو مسئله پوشش داده شود طرح موفق خواهد بود.

وی با اشاره به مزیت‌های طرح تحول اتوبوسرانی اضافه کرد: در این شبکه ما بالای ۹۵ درصد پوشش خواهیم داشت و هدف اصلی استفاده بهینه از امکانات موجود در اتوبوسرانی است.

قاری قرآن با اشاره به پشتوانه مطالعاتی طرح افزود: کار میدانی وسیعی در مناطق هشت گانه در یک ماه گذشته انجام شده تا طرح را به صورت موفق اجرا کنیم.

در پایان سخنان معاون شهردار، رئیس شورای شهر قم با اشاره به تجمع رانندگان اتوبوس مقابل این شورا گفت: رانندگان اتوبوسها نسبت به اجرای طرح نگران هستند. خواهش من این است که خود جنابعالی جلسه‌ای با رانندگان اتوبوس داشته باشید تا تعامل طرفینی ایجاد شود.