به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه یکشنبه در جمع نمازگزاران شیرازی در حرم مطهر شاهچراغ(ع) افزود: انسان ریاکار با انسان مخلص در باطن تشخیص داده نمی شود و خداوند خلیفه الله را در زمین قرار می دهد تا باطن کثیف انسان‌های فریبکار و موجودات خوش ظاهر و بد باطن مشخص شود.

وی ادامه داد: در انقلاب، منافقین، توده‌ای ها، فداییان خلق، نهضت آزادی و... با امام و زیر پرچم امامت بودند اما وقتی ولایت فقیه مطرح شد یکی یکی ریزش کردند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه آدم‌هایی که صفات شیطانی داشته باشند با ولایت سازگاری ندارند، افزود: نهضت آزادی و جبهه ملی دنبال این هدف بودند که خودشان به قدرت برسند و زمانی که بنا شد که نه من باشم و نه شما بلکه خداوند باشد و به انتخاب خداوند باشد، اینها دیگر راه نمی آیند.

حجت الاسلام صدیقی گفت: امروز هم منشاء افرادی که با ولی فقیه نمی سازند تکبر و شیطنت است.

وی در اداه سخنان خود عنوان کرد: امروز باید مواظب باشیم به خاطر راضی کردن آمریکا، متدینین از گردونه خارج نشوند.

امام جمعه موقت تهران گفت: جامعه ما از نظر اقتصادی ، رکود و گرانی دچار مشکل است و اینکه امید به آمدوشد آمریکا داشته باشیم این موضوع راه منحرف است.

حجت الاسلام صدیقی ادامه داد: هرکسی به دشمن چشم بدوزد و امید به دشمن پیدا کند خداوند امیدش را نا امید می کند.

وی عنوان کرد: امید به برجام و آمریکا داشتن مردم را بیچاره کردن است و امید ما به این است که این سرزمین، کشور امام زمان(عج) است و هشت سال مردم ما با شرق و غرب جنگ کردند و صاحب داشت و شکست نخوردند و این خون شهداست که می جوشد. امید ما پرچم ولایتی است که پشتوانه اش عنایت امام زمان ماست.