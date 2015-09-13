الگوبرداری عراق از خدمات پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمزی در دیدار با سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با تشکر از خدمات هلال‌احمر ایران در اربعین حسینی و ایام حج، گفت: ساختار پزشکی حج در عراق را با الگوبرداری از ایران تشکیل داده‌ایم.

وی به بازدیدهای مسئولان پزشکی کشورش در سال های گذشته از تشکیلات پزشکی هلال احمر در حج اشاره و اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۵۰ نیرو در هیات پزشکی حج عراق مغول خدمت‌رسانی بوده و در هر کاروان یک پزشک و یک ست اورژانس داریم.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از روند امور درمانی در حج، گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های گسترده بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، خدمات شایسته‌ای به زوار اباعبداله الحسین(ع) در اربعین ارائه کنیم.