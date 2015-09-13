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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۲۲:۱۹

مسئول مرکز پزشکی عراق عنوان کرد؛

الگوبرداری عراق از خدمات پزشکی ایران

الگوبرداری عراق از خدمات پزشکی ایران

مسئول مرکز پزشکی عراق با اشاره به الگوبرداری کشورش از ایران در زمینه ارائه خدمات پزشکی به حجاج؛ خواستار گسترش همکاری‌های هلال‌احمر ایران و عراق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمزی در دیدار با سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با تشکر از خدمات هلال‌احمر ایران در اربعین حسینی و ایام حج، گفت: ساختار پزشکی حج در عراق را با الگوبرداری از ایران تشکیل داده‌ایم.

وی به بازدیدهای مسئولان پزشکی کشورش در سال های گذشته از تشکیلات پزشکی هلال احمر در حج اشاره و اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۵۰ نیرو در هیات پزشکی حج عراق مغول خدمت‌رسانی بوده و در هر کاروان یک پزشک و یک ست اورژانس داریم.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از روند امور درمانی در حج، گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های گسترده بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، خدمات شایسته‌ای به زوار اباعبداله الحسین(ع) در اربعین ارائه کنیم.

کد مطلب 2914827
حبیب احسنی پور

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