به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جزئیات طرح تحول در اتوبوسرانی یکی از موضوعات جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم بود. طرحی که حتی برخی اعضای شورای شهر از ظرایف آن بی‌اطلاع و شهردار و مدیرانش هم نسبت به ضعف اطلاع‌رسانی در جریان اجرای آن معترف بودند.

مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم که در این جلسه برای توضیح این طرح دعوت شده بود با اشاره به اینکه مطالعات این طرح از یک سال پیش شروع شده بود، اظهار داشت: در سه چهار ماه اخیر این طرح با تلاش شبانه روزی در قسمت‌های مختلف پیگیری شد.

سید امیرعباس صفوی ادامه داد: مطالعات مختلفی در زمینه اتوبوسرانی کشورهای پیشرفته انجام شد. مطالعات نشان می‌دهد در ده سال اخیر تمام شهرهای بزرگ دنیا به سمت اتوبوسرانی رفته‌اند و برای حل مشکلات کوتاه مدت ترافیکی مسئله اتوبوسرانی را مد نظر و برای حل مشکلات بلند مدت توسعه خطوط ریلی را در نظر می‌گیرند.

وی گفت: در شرایط قبلی نزدیک به ۴۲ خط داشتیم که به صورت شعاعی به اطراف حرم می‌آمدند که شرایط بسیار بدی در هسته مرکزی شهر ایجاد شده بود و نارضایتی مردم را در پی داشت.

مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم اضافه کرد: شناسایی و انتخاب کریدورهایی که تقاضای سفر دارند، امکان‌سنجی مسیرها و محدودیت‌های زیرساختی و خطوط قطری که تبادل سفر با هم دارند از مسائلی است که مورد مطالعه قرار گرفت.

وی گفت: خیابان امام خمینی، خیابان امام زاده ابراهیم، خیابان توحید، بلوار غدیر، بلوار صدوقی، بلوار جمهوری و خیابان ۱۹ دی کریدورهای اصلی ما در این طرح جدید بودند.

تجربه موفق اجرای فاز یک طرح

صفوی با تجربه خوبی که در مرحله قبل اجرای این طرح وجود داشت، اظهار داشت: در آن مرحله مسافر مسیرهایی که ایجاد کردیم ۶ برابر شد با اینکه همان روزها از سوی مردم و رانندگان به شدت مورد انتقاد بودیم.

وی با اشاره به تعریف این خطوط جدید اضافه کرد: بی‌شک این بی آر تی نیست چرا که استانداردهای لازم را ندارد اما داریم گام‌های نخستین را به این سمت برمی‌داریم.

مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم افزود: اینکه ناوگان به صورت هوشمند مدیریت شود، خط ویژه توسعه یابد و پرداخت الکترونیک رایج شود همه زمینه رفتن به سوی بی آر تی است.

وی اظهار داشت: تمام این خطوط به صورت قطری بدون افزایش کرایه برنامه ریزی شده و مردم می‌توانند انتخاب مسیر کرده و شمال به جنوب و شرق به غرب قم را ادامه مسیر دهند.

صفوی ادامه داد: کریدورهای شبکه معابر قم به صورت حلقوی است اما این به این معنی نیست که همه مردم می‌خواهند از حرم مطهر عبور کنند.

وی گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در شبکه معابر داریم و تقاضاهایی که هست خطوط را به هسته مرکزی وصل کردیم تا در آینده با رفع مشکلات زیر ساخت‌ها این موضوع حل شود.

مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها در بخش اتوبوسرانی اضافه کرد: با همین ناوگان و ظرفیت ۹۵ درصد شبکه معابر را پوشش داده‌ایم و دیگر تجمع مسافران را در میدان مطهری نخواهیم دید.

وی ادامه داد: اجرای این طرح شهامتی بود که تیم مدیریت جدید به خرج دادند و اگر بر اساس مطالعات ما بود باید یک سال دیگر انجام می‌شد.

وی افزود: برای این طرح هشت میلیارد تومان تخصیص داده شده که با این پول در ماه‌های آتی ۵۰ دستگاه ناوگان اضافه خواهد شد.

اطلاع رسانی ضعیف است

پس از صحبت‌های صفوی، عباس محمدی، یکی از اعضای شورای شهر قم با اشاره به اینکه در این طرح اطلاعات غلط به مردم داده می‌شود، ابراز داشت: باید شهرداری در اطلاع‌رسانی تلاش بیشتری به خرج دهد.

وی اضافه کرد: مسئله دیگر فعال بودن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها است که برای شروع سال تحصیلی اینها باید به موقع به خط بیایند و فعال باشند.

عباس محمدی افزود: مشکل دیگر این است که اتوبوس‌ها هر جا مسافری می‌بینند توقف می‌کنند که باید از این مسئله جلوگیری شود تا مردم را عادت دهیم که در ایستگاه بمانند.

وی افزود: مسئله بعد خط‌کشی ایستگاه‌های اتوبوس‌ است که کمی ضعیف شده که جلوی مدارس بسیار مهم است.

این عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه تهیه کارت بلیت برای مردم سخت است، اظهار داشت: تعداد این باجه‌ها در شهر کم است و خیلی‌ها غیر فعال است.

وی افزود: یکی از مشکلات مردم در تهیه کارت بلیت این است که در ساعات اداری فقط می‌توانند این کار را انجام دهند و تعداد باجه‌ها کم است.

محمدی اظهار داشت: کرایه نقدی ما گران است و به همین خاطر باید ظرفیت استفاده از کارت بلیت را افزایش داد.

لزوم اطلاع‌رسانی به افراد مرجع و مردم

رئیس کمیسیون خدمات شهری هم در این جلسه با اشاره به اینکه مسئله اطلاع‌رسانی متناسب با این حجم تغییر و تحول نیست، اضافه کرد: بالای ۹۰ درصد مخاطبان ما در اتوبوس هستند و باید اطلاع‌رسانی را در اتوبوس متمرکز کنیم.

عباس ذاکریان گفت: موضوع دیگر این است که اطلاع‌رسانی به افراد مرجع اطلاع‌رسانی ضعیف است و تا قبل از این جلسه بسیاری از اعضای شورا از این طرح بی خبر بودند درحالی که استانداری، فرمانداری و بیوتات هم باید نسبت به این طرح اطلاعات داشته باشند.

وی افزود: مدیریت جدی اتوبوس‌ها با این هدف که در ایستگاه‌های ابتدایی و انتهایی دپو نشوند موضوع مهم دیگری است که باید جدی گرفته شود.

ذاکریان با تأکید بر اینکه باید راننده را حمایت کرد، ابراز داشت: راننده باید مطمئن باشد که درآمدش نسبت به قبل کاهش پیدا نخواهد کرد. اگر نیاز است از طریق پرداخت یارانه باید راننده را حمایت کنیم تا ضریب موفقیت طرح بالا رود.

نارضایتی رانندگان اتوبوس

حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه اگر قرار باشد منافع راننده در این تغییرات حفظ نشود کار به سرانجام مطلوب نمی‌رسد، ابراز داشت: بخشی از رانندگان اتوبوس از این امر ناراضی هستند.

وی با تأکید بر اینکه بعضی از خطوط نیاز به بازنگری دارد، گفت: مثلاً بخش‌هایی که منتهی به نقاط خاصی می‌شوند باید بازنگری شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر با اشاره به اهمیت نظارت در مسیر اجرای طرح اضافه کرد: طرح باید انعطاف‌پذیری داشته باشد که کار خوبی که شروع شده دچار خدشه نشود.

نعمت‌الله عواطف رستمی، دیگر عضو شورای شهر قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه مهم‌ترین دغدغه‌هایی که رانندگان بیان می‌کنند مسائل مالی است، گفت: رانندگان گله‌مند هستند که ما مشارکت داده نمی‌شویم.

وی ابراز داشت: تکریم رانندگان مسئله بسیار مهمی است چرا که اینها اقشار زحمت کش جامعه هستند.