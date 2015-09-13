رييس سازمان انرژی اتمی ايران با وزير انرژی قزاقستان ديدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در دیدار با شکولنیک وزیر انرژی قزاقستان ضمن تاکید بر روابط دوستانه و بسیار نزدیک دو کشور، بر گسترش هر چه بیشتر این روابط بویژه در حوزه انرژی تاکید کردند.

در این دیدار درباره موضوع بانک سوخت تازه تاسیس شده آژانس بین المللی انرژی اتمی که مقر آن در قزاقستان است بحث و بررسی شد.

رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان در این ملاقات توضیحاتی در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اشاره ای که در متن برجام به بانک سوخت قزاقستان شده است، به همتای قزاقستانی خود ارائه نمود.