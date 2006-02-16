تاوارس به اصفهان بازگشت

به گزارش خبرنگار "مهر" در اصفهان، ادسون تاوارس سرمربي برزيلي تيم فوتبال فولاد مباركه سپاهان كه به علت مشكل حاد شخصي با هماهنگي باشگاه به مرخصي رفته بود پس از پايان مدت مرخصي تمديد شده و حل مشكلات شخصي شامگاه سه شنبه برزيل را به مقصد آلمان ترك و پنجشنبه وارد تهران شد.

باشگاه فولاد مباركه سپاهان با تشكر از مطبوعات و رسانه ها كه در اين مدت با حساسيت اخبار اين باشگاه را پيگيري نموده اند، يادآوري نمود هر گونه اطلاعات و اخبار باشگاه كه از طرف مدير عامل باشگاه و يا رسما توسط روابط عمومي انعكاس يابدقابل استناد است لذا استدعا دارد از استناد به اخباري كه منابع غير رسمي منتشر مي كنند وگماينه زني ها اجتناب شود.