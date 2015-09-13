ارائه برخی آموزش های امدادی به اعضای جوانان هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیر محسن ضیائی در بازدید از روند برگزاری چهارمین دوره اردوهای کشوری نشاط و امید در بندرانزلی، با تاکید بر اینکه اردوها در دو گروه دختران و پسران با حضور بیش از ۶۰۰ تن از دبیران کانون های دانشجویی در سراسر کشور در حال برگزاری است، بیان کرد: اعضای بیش از ۳۰۰ کانون فعال دانشجویی هلال احمر به چهارمین دوره اردوهای نشاط و امید اعزام شدند.

وی، هدف از برگزاری این اردوها را مشارکت و همکاری کانون های دانشجویی هلال احمر عنوان کرد و افزود: این اردوها در ۲ گروه دختران و پسران با حضور بیش از ۳۲۰ تن از دبیران کانون های دانشجویی در سراسر کشور صورت می گیرد.

ضیائی با بیان اینکه به منظور اجرای اهداف و برنامه های جمعیت هلال احمر نیازمند آموزش های لازم به دبیران کانون های دانشجویی است، تصریح کرد: دبیران کانون های دانشجویی هلال احمر در اردوها، آموزش های لازم را فرا می گیرند.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه کانون های دانشجویی و کانون های آزاد هلال احمر هدایت و رهبری اعضای جوانان جمعیت هلال احمر را بر عهده دارند، گفت: نیروهای امدادی هلال احمر نیز وظیفه امدادرسانی به مردم را عهده دار هستند، البته برخی آموزش های امدادی نیز به اعضای جوانان جمعیت هلال احمر ارائه می شود.

وجود ۹۵۰ کانون دانشجویی و آزاد هلال احمر در سراسر کشور

ضیائی با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۹۵۰ کانون دانشجویی و آزاد دارای مجوز در سراسر کشور وجود دارد، اذعان داشت: اعضای بیش از ۳۰۰ کانون فعال دانشجویی هلال احمر به چهارمین دوره اردوهای نشاط و امید اعزام شدند.

به گفته وی، آشنایی با حقوق بین الملل بشر دوستانه و آشنایی با نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در این اردو آموزش داده می شود.

رئیس جمعیت هلال احمریادآور شد: علاوه بر ارائه آموزش های لازم به دبیران کانون های دانشجوی، یبرنامه های تفریحی، ورزشی و فرهنگی متعددی نیز برای دبیران کانون های دانشجویی در نظر گرفته شده است.

وی ضمن بازدید از بخش های مختلف اردوگاه مهر بندر انزلی در جریان روند پذیرش و نحوه ارائه آموزش های لازم به دبیران کانون های دانشجویی قرار گرفت و کارت پذیرش نیز برای وی صادر شد.