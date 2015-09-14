۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۴:۴۱

اوکراین و سوریه؛ محور سخنرانی پوتین در مجمع عمومی سازمان ملل

به گفته وزیر خارجه روسیه سخنرانی رئیس جمهوری این کشور در هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت بحران های سوریه واوکراین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق اعلام «سرگئی لاوروف»، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره موضوعات منطقه ای از جمله بحران سوریه و اوکراین به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

لاوروف در گفتگو با شبکه چهار تلویزیون روسیه گفت: محورهای اصلی سخنرانی پوتین اعمال تحریم های اقتصادی بر اساس اصول و قواعد طرفین است. به گفته وی اعمال این تحریم ها به صورت یک طرفه تاثیری در پیشبرد راهکارهای دیپلماتیک ندارد.

پیش از این اعلام شده بود سخنرانی پوتین در هفتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برای صبح روز ۲۸ سپتامبر برنامه ریزی شده است.

قرار است جلسه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور روسای جمهور کشورهای جهان در ۱۵ سپتامبر (بیست و چهارم شهریور) کار خود را آغاز کند.

