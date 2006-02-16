فلسفه در جهان اسلام در بلاتكليفي بزرگ تاريخي به سر مي برد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، طي مراسمي كه عصر امروز در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزار شد، حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، رئيس مركز بين المللي فرهنگها و تمدنها، كه قرار بود در همايش "افلاطون - سهروردي" سخناني ايراد كند، به دليل بيماري شركت نكرد و پيامي را ارسال نمود كه اين پيام از سوي احمد مسجد جامعي، وزير پيشين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قرائت شد.

خاتمي در اين پيام ضمن تأسف از اينكه نتوانسته در جمع دانشمندان و مخاطبان همايش "افلاطون - سهروردي" شركت كند، آورده است : سرگذشت فيلسوف شهيد شيخ اشراق شهاب الدين سهروردي نماد روشن سرنوشت فلسفه در جهان اسلام است كه همواره در حاشيه و انزوا قرار داشته و جا دارد كه بپرسيم چرا فلسفه و حكمت كه بر تعقل و خردورزي استوار است، هيچگاه جاي استواري در ذهن و زندگي مسلمانان پيدا نكرد و بر عكس شريعت كه همواره در قدر و صدر نشست، فلسفه همواره دربدري را تجربه كرد.

رئيس مركز بين المللي فرهنگها و تمدنها با اشاره به اين مطلب كه شيخ شهيد كه با نبوغ كم مانند خود بسياري از بن بستهاي فلسفه مشاء را شكست اجازه نيافت كه از مرحله جواني به ميانسالي بگذرد گفت : سهروردي قرباني جهل جور شد كه جز در تاريكي امكان ادله حيات را ندارد و چراغ خرد ورزي و دانايي تر را بزرگترين دشمن خود به حساب مي آورد.

خاتمي همچنين در اين پيام تصريح كرد: سرگذشت مردان ما نيز تأمل برانگيز است. هم اكنون قرنهاست كه از ظهور بزرگان نامداري چون: ابن سينا، شيخ اشراق و صدرالمتالهين محروم و گرفتار يك بلاتكليفي بزرگ تاريخي هستيم.

رئيس جمهور پيشين ايران در پايان اين پيام اظهار داشت: آيا مي توان انتظار ظهور فيلسوف يا فيلسوفاني را كشيد كه نحوه نگاهمان را به عالم و آدم تغيير دهد و به تبع اين تغيير زندگي مان را در عرصه هاي آن دگرگون كند؟