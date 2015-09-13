۱۵ کشته در حملات هوایی ارتش/ ۶۰ کشته و مجروح در انفجار مولتان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، حملات هوایی ارتش پاکستان به مواضع طالبان در وزیرستان شمالی به کشته شدن دست کم ۱۵ شبه نظامی انجامید. بر این اساس نظامیان پاکستان با پشتیبانی جنگنده های ارتش مواضع طالبان را در منطقه شاوال مورد حمله قرار داده اند.

هنوز مشخص نیست افرادی که در این حملات کشته شده اند، چه کسانی بوده اند. با این حال این منطقه جزو مناطقی است که گروه های طالبان در آنجا فعال هستند. حملات مذکور در ادامه عملیات ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان انجام می گیرد که تا کنون به کشته شدن صدها عضو طالبان انجامیده است.

خبر دیگر این که انفجار در شهر مولتان واقع در مرکز پاکستان به کشته شدن دست کم ۱۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۵۰ نفر دیگر انجامیده است. این انفجار توسط یک موتور بمب گذاری شده در یک منطقه پر رفت و آمد از این شهر واقع در ایالت پنجاب رخ داده است.

به گفته یک مقام امنیتی محلی، قرائن نشان می دهد که این حمله، یک سوء قصد بوده است. همچنین شدت این انفجار موجب آسیب دیدن چند خودرو عبوری شده است. در پی وقوع این انفجار تروریستی «نواز شریف» نخست وزیر ضمن محکوم کرن آن، با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و به آنان تسلیت گفت.