برقراری صلح در اوکراین دور از انتظار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «پترو پوروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به بحران اخیر این کشور در برخورد با جدایی طلبان طرفدار روسیه گفت: ۱۵ ماه به طور شبانه روزی برای رسیدن به صلح تلاش کردیم و امیدواریم بتوانیم به یک صلح پایدار در منطقه برسیم.

بر این اساس طی این مدت جدایی طلبان شرق اوکراین در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه خواستار جدایی از اوکراین و استقلال این منطقه شدند. وی گفت: هنوز نمی توان به پایان جنگ خوش بین بود ولی رسیدن به یک صلح پایدار دور از انتظار نیست.

وی اظهار امیدواری کرد امضای قرارداد صلح احتمالی بین اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور مدت زیادی دوام داشته باشد. هرچند دو هفته تقریباً بدون تنش بعد از آتش بس ماه فوریه در مینیسک گذشته است ولی شرایط معاهده صلح بین دو طرف هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

این در حالی است که اوکراین می گوید یک سری خطوط قرمز برای برقراری صلح پایدار تعیین کرده است که از جمله آن می توان به دسترسی کامل ناظران بین المللی به مناطق تحت اشغال جدایی طلبان اشاره کرد. پوروشنکو می گوید در صورت عدم تامین این شرایط نمی توان به برقراری یک صلح دائم در منطقه امیدوار بود. با این وجود وی اعتقاد دارد با صلح پایدار در اوکراین فاصله زیادی نمانده است.

یکی از خطوط قرمز دیگر تعیین شده از سوی دولت اوکراین آزادی ۱۱ زندانی سیاسی اوکراینی از زندانهای روسیه است. یکی از این زندانیان کارگردان اوکراینی اهل کریمه «اولک سنتوف» است که دو هفته پیش به اتهام فعالیت های تروریستی به ۲۳ سال زندان محکوم شد.