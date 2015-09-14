نابودی محیط زیست دریایی به خاطر مواد محصولات آرایشی

به گزارش خبرنگار مهر، محصولات آرایشی و بهداشتی که یکی از لوازم مورد استفاده روزانه افراد محسوب می شوند، حاوی مواد شیمیایی تغییرپذیری هستند که می تواند برای محیط زیست دریایی مضر باشند. یکی از مواد شیمیایی به کار رفته در این مواد آرایشی میکروبیدها هستند.

میکروبیدها، میکروسفرهای پلی اتیلن هستند که به طور گسترده در لوازم آرایشی به عنوان عامل لایه بردار و در محصولات مراقبت شخصی همچون خمیر دندان و تحقیقات زیست پزشکی و علوم بهداشتی، تکنیک میکروسکوپ و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد پس از استفاده با شستشو وارد آب های فاضلاب و رودخانه ها و از آن طریق در نهایت وارد اقیانوس ها می شوند.

با توجه به بررسی های انجام شده، محققان تخمین می زنند که هر ساله تنها از طریق بریتانیا 80 تن زباله های میکروپلاستیک غیرضروری وارد دریاها می شود.

محققان تاکید کردند که می توان به جای مواد شیمیایی میکروپلاستیک، مواد لایه بردار طبیعی در محصولات آرایشی و بهداشتی همچون پاک کننده های دست، صابون، خمیر دندان، کف اصلاح، کرم های ضد آفتاب و شامپوها را مورد استفاده قرار داد.

پروفسور «ریچارد تامپسون»، متخصص محیط زیست دریایی از دانشگاه پلیموت انگلستان، در رابطه با اثر این مواد بر حیات موجودات دریایی می گوید: «این محصولات با میلیون ها ذرات میکروپلاستیک منجر به آلودگی اقیانوس ها و دریاها می شوند. در نهایت این میکروپلاستیک ها به طور مستقیم و غیرمستقیم اثر زیان آوری بر موجودات دریایی دارند که طبق گزارش های منتشر شده 700 گونه مختلف دریایی در محیط طبیعی با این مواد برخورد داشته و اثر سوء آنها را تجربه کرده اند.»