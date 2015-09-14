اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قهوه ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:
رویترز : رشد تولیدات صنعتی چین در ماه گذشته میلادی کمتر از حد انتظار بود.
تاس نیوز : پاکستان نرخ بهره بانکی را کاهش می دهد.
گلف نیوز : «کنگره نفت» در بحرین برگزار می شود.
فایننشال تریبون : ایران با عمان در زمینه سدسازی و احداث پروژه های آبرسانی همکاری می کند.
ترید عربیا : پیش بینی می شود تا ۵ سال آینده منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۵۰ میلیارد دلار در بخش انرژی پاک سرمایه گذاری کنند.
نشانال اینترست : تحریمهای غرب علیه روسیه اقتصاد این کشور را تحت الشعاع قرار داده است.
خبرگزاری فرانسه : به دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی برزیل قیمت قهوه کاهش یافت.
یلمز : انتظار می رود رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی تنها ۳ درصد باشد.
فایننشال تریبون : ظرفیت تولید گاز ایران به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز می رسد.
نیوز نو : اندونزی در حال ارائه بسته جدید اقتصادی برای کاهش نرخ تورم و ثبات بخشیدن به پول خود است.
شینهوا : چین در بخش بنگاه های اقتصادی دولتی اصلاحات ساختاری اعمال می کند.
بلومبرگ : فرانسه برای بهبود وضعیت اقتصادی خود نیاز به اصلاحات دارد.
