شکست سنگین تیم نوری در اولین حضور ژاوی/ الاهلی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته نخست لیگ ستارگان قطر، یکشنبه شب دو تیم المسیمیر و السد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود السد خاتمه یافت. کاپیتان السد در این دیدار ژاوی هرناندز اسطوره باشگاه بارسلونا بود که برای اولین بار در قطر پا به توپ می‌شد. محمد نوری کاپیتان فصل گذشته پرسپولیس هم به عنوان کاپیتان مسیمیر در این مسابقه رو در روی ژاوی و تیم السد قرار گرفت.

در دیگر بازی روز گذشته، تیم الجیش به مصاف تیم الاهلی رفت که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. مجتبی جباری و پژمان منتظری دو بازیکن ایرانی در ترکیب اصلی تیم الاهلی حضور داشتند و در اولین بازی، به نتیجه تساوی رضایت دادند.