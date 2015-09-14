  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۰۷

هفته اول لیگ ستارگان قطر؛

شکست سنگین تیم نوری در اولین حضور ژاوی/ الاهلی متوقف شد

شکست سنگین تیم نوری در اولین حضور ژاوی/ الاهلی متوقف شد

تیم فوتبال مسیمیر قطر در هفته نخست لیگ ستارگان برابر تیم السد شکست سنگینی خورد. در این مسابقه محمد نوری به عنوان کاپیتان مسیمیر با ژاوی هرناندز اسطوره باشگاه بارسلونا مقابل هم قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته نخست لیگ ستارگان قطر، یکشنبه شب دو تیم المسیمیر و السد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود السد خاتمه یافت. کاپیتان السد در این دیدار ژاوی هرناندز اسطوره باشگاه بارسلونا بود که برای اولین بار در قطر پا به توپ می‌شد. محمد نوری کاپیتان فصل گذشته پرسپولیس هم به عنوان کاپیتان مسیمیر در این مسابقه رو در روی ژاوی و تیم السد قرار گرفت.

در دیگر بازی روز گذشته، تیم الجیش به مصاف تیم الاهلی رفت که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. مجتبی جباری و پژمان منتظری دو بازیکن ایرانی در ترکیب اصلی تیم الاهلی حضور داشتند و در اولین بازی، به نتیجه تساوی رضایت دادند.

کد مطلب 2914891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها