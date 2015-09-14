به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: مدتها درگیر این بودیم که کمیته فوتسال خسوس کاندلاس را جذب کند و نهایتا همانطور که پیش بینی می‌شد، ایشان به ایران نیامد.

وی افزود: ما باید بهمن‌ماه در جام ملت‌های آسیا که مقدماتی جام جهانی هم هست، در تاشکند به میدان برویم. تمام کشورهای رقیب در حال تلاش و آماده سازی هستند. خبر دارم ژاپنی‌ها از یکسال و سه ماه قبل کارشان را شروع کرده‌اند و دو سه اردو در اسپانیا و کشورهای همجوار داشته‌اند.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال ادامه داد: با توجه به اینکه ما یک مقدار عقب بودیم، تلاش این بود که انتخاب سرمربی زود صورت بگیرد ولی طبق شرح وظایف کمیته فنی ما نمی‌توانیم مستقیما به این قضیه ورود کنیم. هر موقع که کمیته فنی گزینه سرمربیگری تیم ملی را انتخاب و معرفی کرد، ما از او دعوت می‌کنیم که در جلسه کمیته فنی برنامه‌هایش را بررسی کنیم ولی متاسفانه تا الان این اتفاق نیفتاده است.

وی که صبح امروز با رادیو ورزش گفتگو می‌کرد، درباره عدم انتخاب وحید شمسایی، تاکید کرد: خیلی موافق شمسایی نبودیم چون فکر می‌کردیم برای او زود است. شمسایی الان بازیکن و مربی است و در میادین بین‌المللی هم حضور نیافته است که به همین خاطر ممکن بود مهره سوزی کنیم. البته ما با حضور او هم در تیم ملی موافقت کرده بودیم ولی در نهایت نتوانستند به توافق برسند.

ترابیان با اشاره به ارائه دو فهرست از مربیان به فدراسیون فوتبال تصریح کرد: ما با ساعت‌ها بحث و بررسی این دو فهرست را انتخاب کرده بودیم؛ مجموعه‌ای از مربیان که همدیگر را کامل می‌کردند ولی این گزینه‌ها را نپذیرفتند. در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مقرر شد تا من و کفاشیان و افتخاری جلسه بگذاریم و سرمربی را انتخاب کنیم.

وی همچنین فاکتورهای سرمربی بعدی تیم ملی را هم ذکر کرد و یادآور شد: ما برای انتخاب مربی خارجی زمان کافی نداریم. باید مربی داخلی بیاوریم که در زمان کم باقیمانده این هنر را داشته باشد تا کار را جمع و جور کند و با مدیریت نیمکت، شور و هیجان را در بازیکنان ایجاد کند. ما در گروهی که به فدراسیون معرفی کرده بودیم، این خصیصه را هم دیده بودیم.

رئیس کمیته فوتسال در پایان درباره اینکه این بلاتکلیفی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟، گفت: هنوز که جلسه‌ای تشکیل نشده است. من روز گذشته خیلی منتظر بودم ولی خبر نشد. امروز این موضوع را پیگیری می‌کنم. اگر سرمربی معرفی شود جلسه کمیته فنی به صورت فوق العاده برگزار می‌شود و برنامه های سرمربی را بررسی می‌کنیم.