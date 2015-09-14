۶۰۰ میلیون تومان برای کاشت درخت در لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله سنجابی شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم درخت کاری در تپه شهدای گمنام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۱ پارک جنگلی در سطح استان لرستان وجود دارد که ایجاد و توسعه این گونه پارک ها به منظور استفاده مردم از آنها در دستور کار منابع طبیعی استان است.

وی با بیان اینکه استراحت و حضور در پارک های جنگلی نیاز مردم خسته از زندگی شهری است، عنوان کرد: سه پارک جنگلی بام لرستان، مخملکوه و شوراب در حوزه شهرستان خرم آباد وجود دارد که البته بخشی از پارک شوراب در محدوده شهرستان دوره چگنی است.

معاون برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ادامه داد: وضعیت امنیتی پارک های جنگلی استان در سطح بسیار خوبی است و همه می توانند از آنها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه شرایطی مانند آسفالت جاده ها، آب رسانی، سیستم نور و ایجاد آلاچیق برای پارک های جنگلی استان فراهم شده است، افزود: در سال ۹۴ حدود ۶۰۰ میلیون تومان به عملیات کاشت در خت و جنگل کاری در استان اختصاص یافته است.